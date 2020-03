Green Day, Brian May, Pearl Jam, Guns N’ Roses e molti altri hanno offerto il proprio tributo all’Italia, una delle nazioni più colpite dal Coronavirus.

L’Italia è uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus: lo sanno bene i Green Day e tanti altri artisti del panorama musicale internazionale che hanno voluto offrire il proprio tributo al nostro paese sui propri canali social.

La band di Bill Armstrong incita noi Italiani a “rimanere forti” e a tenere duro in questa difficile situazione che riguarda tutto il mondo, visto che si tratta di una pandemia globale.

Pearl Jam, Guns N’ Roses, Slash hanno mostrato il proprio affetto per il Bel Paese ma anche un volto molto noto del cinema mondiale ha voluto omaggiare l’Italia: parliamo di Chris Evans, volto di Captain America nel Marvel Cinematic Universe.

Green Day e tanti altri artisti vicini all’Italia del Coronavirus

I Green Day e molti altri volti noti del panorama internazionale sono consapevoli delle difficili condizioni in cui versa l’Italia in questo delicato periodo, in cui la pandemia di Coronavirus sta mettendo a dura prova la popolazione, le istituzioni e il sistema sanitario.

Ecco il post in cui i Green Day ci esortano a “rimanere forti“:

Brian May ha voluto esprimere la sua vicinanza al nostro Paese, condividendo questo post, pubblicato dalla comunità queeniana e che riprende l’esibizione dei Queen in occasione del Live Aid 1985.

Ecco il post:

Coronavirus, i post di Tom Hardy e Chris Evans

Anche dal mondo del cinema arriva la solidarietà di diversi attori. In particolare, Chris Evans che – nel Marvel Cinematic Universe – interpreta Captain Marvel.

Ecco le sue parole: “All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible“, ossia “Tutti questi video degli Italiani che suonano strumenti durante il lockdown sono incredibili“, ha scritto su Twitter.

Tom Hardy, invece – volto di Venom – ha condiviso un’esibizione estiva delle Frecce Tricolori sull’aria Nessun Dorma, proprio come ha fatto Slash.