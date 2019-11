Sono l’Italia della solidarietà e della lotta allo spreco, tra tecnologia e fantasia, contatti via web e atti concreti. Nella loro città, Bari, hanno installato frigoriferi solidali, sparsi tra parrocchie e associazioni , scuole e università. dove lasciare il cibo fresco che avanza dalle nostre case per chi può averne bisogno. Libero di prendere senza imbarazzi. E navigano sul web dove hanno creato la solidarietà 2.0 con una piattaforma, Avanzipopolo.it dove segnalare la disponibilità di frutta, verdura,carne, scatolame vario pronto ad essere scambiato con privati ed associazioni che sempre sullo stesso sito ne fanno richiesta.

Un modo di far incrociare domanda e offerta, gratuitamente, che facilita la lotta agli sprechi domestici e aiuta chi non arriva a fine e mese e che ha portato ad oltre diecimila chili di cibo raccolti. Da privati, associazioni, dalle coppie e sposi che quando organizzano il loro grande matrimonio pugliese mettono in contatto ancor prima di dire sì, perché del pranzo pantagruelico che spesso si spreca, possano approfittarne altri.

Sono loro, i ragazzi di baresi di “Avanzi popolo”, tra i vincitori del premio “Vivere a spreco zero”, che verrà consegnato oggi pomeriggio con la partecipazione del ministro dell’ambiente Sergio Costa, il presidente di Last Minute Market e fondatore della campagna Spreco Zero Andrea Segré, Luca Falasconi, oordinatore della 7^ edizione del Premio, di Massimo Cirri di Caterpillar e dell’attore Neri Marcoré , Ambassador 2019 del premio.

Così si racconta un’ Italia diversa da quella che ogni anno, tra distrazione, spesa mal fatta, dimenticanze, butta via nel pattumiera cibo ancora commestibile per un valore totale di 12miliardi di euro di cibo ancora commestibile, e che porta gli sprechi alimentari a 15 miliardi l’anno. Qeanto viene gettato nelle case rappresenta i 4/5 dello spreco alimentare complessivo in Italia: parliamo dello 0,88% del Pil (valori a prezzi correnti fonte Istat).

Perché come ricordava anche Antonio Scotti di Avanzi Popolo all’inizio dell’avventura solidale, “Il 43% dello spreco alimentare proviene dalle case – e ci piacerebbe le persone mettessero a disposizione quei prodotti che altrimenti finirebbero nella spazzatura”.



Il Premio “Vivere a Spreco Zero”, promosso con il Ministero dell’Ambiente e dalla campagna Spreco Zero, giunto alla 7^ edizione, vedrà premiati con la consegna dei piccoli “Oscar” della sostenibilità ad Enti pubblici, imprese, scuole e cittadini: dal Comune di Torino alla FIPE, alla piattaforma Avanzi Popolo di Bari, da Natura Sì al gruppo Assfron di Cittadinanza attiva.

Tra i vincitori delle altre sezioni: per la categoria Scuole vince il Caggiano, in provincia di Salermo col progetto “Mensa a metro zero e zero rifiuti”, visto che nel menu della mensa scolastica vengono utilzzati i prodotti portati dai genitori dei ragazzi, dagli orti all’olio di oliva, alla passata di pomodoro propnta per la pasta. Cibi pronti, pranzi naturali a chilometro zero grazie alla collaborazione delle famiglie che, ad esempio, quando vanno al frantoio con le loro olive, lasciano due litri di olio per ogni figlio che frequenta la mensa.

Per la sezione Plastic free ha vinto Naturasì, che ha ridotto le bottiglie di plastica e installato erogatori in 70 punti vendita per cui a fine anno “Avremo evitato la dispersione di un milione e 300 mila bottiglie di plastica: nei nostri negozi abbiamo distributori che erogano direttamente dalla rete idrica acqua opportunamente trattata (ad oggi già oltre 70 punti vendita). Grazie a questa scelta, a fine anno avremo evitato la dispersione di un milione e 300 mila bottiglie di plastica, oltre ad aver dato un beneficio al cliente che per ogni prodotto “liberato” dalla plastica ha potuto contare su un risparmio in termini di spesa (10 centesimi al litro il costo dell’acqua “del sindaco”, opportunamente trattata)”.