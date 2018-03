Il grande fiume è un paradigma. Nelle acque del Po scorre letteralmente la ricerca dell’equilibrio: sviluppo, benessere, crescita economica, da una parte; tutela dell’ambiente, lotta al consumo di suolo, sostenibilità dall’altra. Non c’è comportamento individuale, attività economica, scelta politica che non si rifletta nel suo corso.

Un convegno al Campus dell’università di Parma, promosso dal Centro acque dell’ateneo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, ha provato a scrivere una sorta di romanzo chimico del Grande Fiume: azoto, fosforo, fitofarmaci, metalli, pesticidi, sostanze nutrienti. Tutto scorre nel Po e nel sistema dei suoi affluenti.

Dalla ricerca Monitoraggio dei carichi nutrienti e sostanze pericolose veicolati dal Po verso il mare Adriatico, condotta dal novembre 2014 al dicembre 2015, risulta un’immagine in chiaroscuro del bacino padano. “Se parliamo di qualità delle acque – afferma Pierluigi Viaroli, docente del dipartimento di Scienze chimiche – rispetto agli anni 70’-80 c’è stato un miglioramento. Notiamo una riduzione dei fosfati, risultato di interventi legislativi e dei sistemi di depurazione mentre resta il problema dei nitrati”.

I rilevamenti condotti a Pontelagoscuro nel ferrarese, durante una fase di piena del Po, hanno registrato un carico netto di fosfati di circa 12mila tonnellate, a fronte di 160mila tonnellate d’azoto e 140mila di silice.

I dati storici rispecchiano l’evoluzione economica del Paese, in particolare del bacino padano. Un fiume fino ai primi anni ’60 con un basso livello di fosfati, poi una forte impennata fino agli anni 80’, le cui conseguenze furono drammaticamente visibili nell’Adriatico con il fenomeno della crescita abnorme di mucillagine.

Guardando i grafici relativi a un periodo compreso tra il 1960 e il 2010 si vede una progressiva riduzione del fosforo, accompagnata da una crescita costante dell’azoto. Un andamento dovuto, come si coglie nella relazione del docente, ai mutamenti intercorsi nel comparto zootecnico.

“Cambia radicalmente – riporta lo studio – la tipologia di allevamento con la crescita esponenziale del numero di capi suini e il progressivo declino dei bovini”. Il risultato è una “disgiunzione di zootecnia e agricoltura: le deiezioni di animali da risorsa diventano rifiuto”.

I diversi studi contenuti nella ricerca hanno analizzato il sistema fluviale nel suo complesso. I 336 campionamenti effettuati su circa l’80% del bacino padano hanno stimato un carico netto di fosforo di circa 300mila tonnellate e 48mila di azoto. Uno scenario che appare particolarmente compromesso per fiumi come il Lambro e l’Oglio, con elevate concentrazioni di entrambe le sostanze.

Le ricerche hanno evidenziato la presenza di metalli pesanti nel Po anche se in quantità ritenute non critiche e con una significativa parte di origine naturale. “Oggi – spiega Viaroli – troviamo le cosiddette sostanze emergenti, quali i principi contenuti nei medicinali, pesticidi, materiali attribuiti a prodotti di largo consumo. Non dobbiamo trascurare i problemi ma neppure generare allarmismi”.

“Il Po sta migliorando da un punto di vista chimico – commenta il presidente dell’Autorità di bacino Meuccio Berselli – ma vista la pressione antropica occorre investire sulle misure di mitigazione. L’area oggi rappresenta il 40% del Pil nazionale, con una popolazione di 20 milioni d’abitanti e cento milioni d’abitanti equivalenti (la quantità di sostanze organiche biodegradabili, derivate da un’utenza civile ndr). È fondamentale preservarla”.

L’Autorità punta su una strategia volta ad accrescere le conoscenze dei carichi inquinanti del Po veicolati in diverse condizioni idrogeologiche, con particolare attenzione alle piene, durante le quali possono essere trasportati ingenti quantità di sostanze. Proprio l’indagine del Centro acque a Lagoscuro ha stimato che su un carico di 12mila tonnellate di fosforo, il 70% sia stato veicolato durante un evento di questo tipo.

L’ente sottolinea inoltre la necessità di aumentare gli studi sulla rete dei canali di bonifica, per individuare le criticità e predisporre gli opportuni interventi. Occorre infine un miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale.

Tecnologia, riqualificazione dei canali, uso razionale dei pesticidi e una più attenta pianificazione urbanistica possono rappresentare importanti fattori di miglioramento secondo Viaroli. “In 50 anni – sottolinea – abbiamo perso circa il 30% di suolo agricolo, prevalentemente quello adibito a pascolo”; un arretramento negativo perché “un terreno permeabile alla pioggia garantisce un deflusso più lento delle acque e ne migliora la qualità”.

L’inquinamento non è l’unico aspetto da considerare. Il docente evidenzia le portate

ridotte dei corsi d’acqua, fortemente dipendenti nel nostro territorio dalle piogge. Una situazione emersa in modo chiaro con la siccità della scorsa estate.

“La tecnologia può permettere un uso più attento delle risorse idriche: penso alla microirrigazione e all’uso di sensori e droni, che segnalano quando la pianta ha effettivamente bisogno d’acqua. Sono elementi che possono migliorare la stessa qualità dei prodotti”.