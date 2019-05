La colonna sonora de Il Corvo, il film che costò la vita a Brandon Lee: dai Cure ai Pantera e i Rage Against the Machine.

Uno dei film cult più amati degli anni Novanta è stato senza dubbio Il corvo. La pellicola firmata da Alex Proyas e ispirata all’omonimo fumetto di James O’Barr è passata alla storia per l’incidente con una pistola che portò alla tragica morte del protagonista Brandon Lee, il figlio di Bruce Lee.

Ma, al di là della tragedia, rimane uno dei film più apprezzati del periodo grazie a uno stile unico e a una profondità emotiva inarrivabile, amplificata anche dalla musica, assoluta co-protagonista del film.

La colonna sonora de Il Corvo

La trama racconta la vendetta di un musicista rock, Erik Draven, che torna in vita per uccidere quattro criminali che avevano tolto la vita a lui e alla sua ragazza dopo averla stuprata.

La musica è per forza di cose, dunque, un elemento importante della vicenda. Non a caso, la colonna sonora è stata curata con grandissima attenzione, tramite una scelta di brani punk e metal di chiara ispirazione gotica, perfetti per accompagnare l’ambientazione del film. Al suo interno spicca il brano d’apertura, Burn dei Cure di Robert Smith, gruppo che con la sua musica ispirò la storia raccontata nel fumetto dallo stesso O’Barr.

La tracklist della colonna sonora

Non solo i Cure. All’interno di questa splendida soundtrack sono presenti infatti molti dei gruppi più importanti della scena rock e metal dei primi anni Novanta: dagli Stone Temple Pilots ai Nine Inch Nails, dai Rage Against the Machine ai Pantera. Ecco la tracklist integrale:

1 – Burn dei Cure

2 – Golgotha Tenement Blues dei Machines of Loving Grace

3 – Big Empty degli Stone Temple Pilots

4 – Dead Souls dei Nine Inch Nails

5 – Darkness dei Rage Against the Machine

6 – Color Me Once dei Violent Femmes

7 – Ghostrider dei Rollins Band

8 – Milktoast degli Helmet

9 – The Badge dei Pantera

10 – Slip Slide Melting di For Love Not Lisa

11 – After the Flesh dei My Life with the Thrill Kill Kult

12 – Snakedriver dei Jesus and Mary Chain

13 – Time Baby III dei Medicine

14 – It Can’t Rain All the Time di Jane Siberry

