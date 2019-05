“Trovare le parole per scrivere questo post mi ha travolto, soprattutto perché vorrei dire tantissime cose ma mi sembrano così poche le parole rispetto a tutto quello che questa serie e Dany hanno significato per me”. Il ‘Trono di Spade’ è finito. ‘Games of Thrones’ ha visto il suo epilogo. Tra chi è ancora stordito da quanto è successo nell’episodio finale e chi è in crisi di astinenza, in queste ore di addii da una parte e delusione di alcuni fan dall’altra, Emilia Clarke affida a Instagram, pubblicando una foto con il cast, le parole per ringraziare un’esperienza che l’ha coinvolta e l’ha vista protagonista per 8 stagioni.

Daenerys, madre dei draghi, “ha preso tutto il mio cuore. Ho sudato sotto il fuoco del drago, versato moltissime lacrime per tutti quelli che hanno lasciato la nostra famiglia così presto e ho dato l’anima per essere Khaleesi e le sue parole, le sue azioni, la sua giustizia” scrive. “‘Game of Thrones’ mi ha plasmato come donna, come attore e come essere umano. Avei voluto che il mio papà fosse qui adesso, per vedere quanto lontano abbiamo volato”. Poi, il ringraziamento ai fan: “Siete magici e vi devo tanto. Senza di voi, non ci saremmo noi. E ora il nostro tempo è finito”.

