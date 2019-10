"Dacce la borsa", poi il colpo: così hanno sparato a Luca. La ricostruzione

ROMA — Gli hanno sparato a bruciapelo, alla nuca, con un’arma che potrebbe essere un revolver (non sono stati trovati bossoli), mentre difendeva da un’aggressione e uno scippo la sua fidanzata. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 23.20, in via Franco Bartoloni, zona Appio Latino della Capitale: lui, Luca Sacchi, 24 anni, istruttore di palestra, appassionato di moto e di Ju jitsu, «bravissimo ragazzo» come dicono tutti quelli che lo conoscevano, ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dopo essere stato operato alla testa nella notte, è poi morto nella tarda mattinata di ieri.

Lei, Anastasiya Kylemnyk, nata in Ucraina ma in Italia dal 2003, 24 anni, sotto shock, non ha lasciato un solo attimo l’ospedale: è sempre rimasta accanto al suo Luca finché i genitori non hanno deciso per la donazione degli organi ed è arrivata l’équipe dei trapianti.

rep





È successo in via Franco Bartoloni, zona Colli Albani, davanti al pub John Cabot, a quell’ora affollato di gente — c’è anche il fratello di Luca, Federico — per la partita di Champions League trasmessa in tv. Luca e Anastasiya, con un amico e con il cane di Luca, Jenna, stanno fuori. Devono entrare nel pub, stanno uscendo, non è chiaro: due tizi, accento romano, li seguono.

Dopo aver parcheggiato in via Mommsen in doppia fila, bloccano la ragazza che racconta di essere stata strattonata: «Dacce la borsa», le intimano, poi le danno una botta in testa. Lei cede, ma Luca, racconterà poi Anastasiya agli investigatori, non ci sta. È alto, forte e allenato: li fronteggia, ne nasce una colluttazione, tira un pugno a uno dei due, poi, mentre volta le spalle all’altro girato verso l’ingresso del bar, questi tira fuori una pistola e spara.

Lo colpisce alla nuca, da sotto in su: la pallottola gli attraversa il cervello, esce dalla fronte, percorre i nove metri che separano il marciapiede dalle vetrine del pub, si conficca tra vetro e paratia di metallo e cade su un tavolo del locale. I due scappano: alcuni testimoni dicono a piedi, Anastasiya parla invece di una Smart bianca.

rep





Qualcuno esce dal pub, ma la scena è davvero insostenibile: sangue ovunque, Luca immobile, le braccia spalancate, una mano aperta a toccare l’asfalto, l’altra verso il cielo. Un tassista chiama l’ambulanza, intervengono i carabinieri della stazione di piazza Dante e quelli del nucleo investigativo di via In Selci. Il fascicolo aperto per omicidio volontario poi plana sulla scrivania della pm di turno, Nadia Plastina. Vengono acquisite le immagini di 4 sistemi di videosorveglianza.

E ieri di fronte al pub, nel punto in cui è caduto Luca, dove ancora ci sono garze, guanti blu e macchie di sangue, per tutto il giorno un viavai di persone. Portano fiori, si fermano storditi, si domandano come sia possibile, «è stata un’esecuzione», dicono gli amici. Anastasiya, sotto shock, ripete agli amici: «Gli hanno sparato sotto i miei occhi».

Un uomo sui 40 anni racconta di aver sentito il colpo, di aver aperto la finestra, di aver visto una macchina passare e poi un ragazzo sdraiato a faccia in su. «Dopo un minuto è arrivata di corsa una ragazza: si è messa a urlare, abbracciandolo».

rep











Fonte