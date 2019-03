Terra Naomi: la carriera e le curiosità sulla cantautrice scelta da Elisa per l’apertura dei suoi concerti.

Saper sfruttare al meglio i nuovi mezzi tecnologici può essere un’arte. Lo sanno bene personaggi come Terra Naomi, che attraverso internet, e in particolare YouTube, ha saputo mostrare al mondo il proprio talento raggiungendo un successo che solo negli anni Novanta sarebbe stato impossibile da immaginare.

Scopriamo insieme chi è questa cantautrice di grandissimo talento, che ha letteralmente stregato anche una grande della nostra musica come Elisa.

Chi è Terra Naomi

Terra Naomi è nata il 23 giugno 1979 a Saratoga Springs, New York, sotto il segno del Cancro. Da giovanissima studia pianoforte e canto classico, e all’Università del Michigan si laurea in opera. Ma dopo essere tornata a New York decide di dare una svolta alla propria carriera musicale.

Inizia a suonare la chitarra e a scrivere canzoni e, intuendo le potenzialità di internet, decide di sfruttare YouTube per far conoscere la sua musica. Ma non lo fa saltuariamente, no. Carica con grande meticolosità una canzone a settimana, coinvolgendo volta dopo volta moltissimi utenti in tutto il mondo.

I live dalla cameretta di Naomi diventano famosissimi e le permettono di far arrivare anche alle case discografiche brani divenuti poi veri e propri singoli, come Say It’s Possible:

Nel 2006 proprio Say It’s Possible viene premiata con il primo YouTube Award, il riconoscimento per il miglior video musicale sulla piattaforma. Ormai conosciuta in tutto il mondo, viene invitata a suonare, unica emergente dell’evento, al Live Earth al Wembley Stadium di Londra, accanto a icone come Madonna, Red Hot Chili Peppers, John Legend e altri ancora.

Pubblica il suo primo disco con la Island Records nel 2007, con il titolo Under the Influence. Tuttavia la promozione della casa discografica non la soddisfa e decidere di rescindere il contratto per tornare ad autopubblicarsi. Lancia quindi un paio di dischi che però non ottengono grandissimo successo.

Dopo una pausa di circa sei anni, torna a scrivere musica avvalendosi di una raccolta fondi su Indiegogo per finanziarsi. Ad aiutarla in fase di produzione per questo nuovo lavoro, la cui uscita è prevista per la fine del 2019, c’è Tom Schick, un producer da Grammy.

Il primo singolo estratto da questo nuovo lavoro è Machine Age, canzone definita da Billboard come una riflessione molto intensa sul primo anno di presidenza di Trump:

3 curiosità su Terra Naomi

-Terra scrive le sue canzoni di suoi pugno e oltre a cantare suona chitarra e pianoforte.

-Ha conosciuto Elisa durante il suo primo tour in Italia. Insieme alla cantautrice di Monfalcone ha realizzato una cover di River, splendido brano di Joni Mitchell. Il rapporto tra le due è rimasto molto stretto, tanto che l’artista italiana ha scelto proprio lei per aprire le date del suo Diari aperti tour 2019.

-Su Instagram Terra Naomi ha un account ufficiale da oltre 13mila follower.

Di seguito il video di River cantata da Terra Naomi ed Elisa:

