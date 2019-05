Alla scoperta di Levante, il talento irriverente della musica italiana con la passione per il cucito e la ‘paura’… delle multe.

Alla scoperta di Levante, la cantante che ha conquistato il pubblico italiano con il motto che vita di merda. Un esordio decisamente irriverente ma che rispecchia un personaggio… tutto da conoscere. Dal controverso rapporto con Fedez alla passione per il cucito, andiamo alla scoperta di alcune curiosità sull’ex giudice di X Factor.

Levante, il talento irriverente lanciato da Max Gazzé

Nata a Caltagirone il 23 maggio del 1987, vive da giovanissima la tragica morte del padre. La madre decide di trasferirsi a Torino, poi le due approderanno in Inghilterra, a Leeds. Pare che proprio nei ritmi frenetici della cittadina inglese la cantante abbia trovato l’ispirazione che l’avrebbe portata a incidere Alfonso, il suo primo grande successo che ha conquistato il pubblico italiano con la frase-motto che vita di merda!, cantata a squarciagola da centinaia di persone. Un esordio decisamente coraggioso.

Eredita dalla madre e dalla nonna, due sarte, la passione per il cucito che la porterà a farsi i suoi abiti da sola dando vita a un vero e proprio stile presto diventato una vera e propria tendenza. Decisamente eclettica, Levante gira spesso in sella alla sua bicicletta. Amante della natura? No, spiazzata dalle troppo multe prese nella sua carriera al volante!

Uno tra i primi a scommettere sul talento di Levante è stato Max Gazzè, il quale ha scelto l’ancora semi-sconosciuta cantante per aprire i concerti del suo Sotto Casa Tour. Prima di fare la cantante, Levante lavorerà a lungo come barista, perlomeno finché il successo non la strapperà al bancone.

Levante a X Factor: dalla foto ‘incriminata’ alla lite furibonda con Fedez

Dopo aver pubblicamente bocciato i talent, affermando di preferire il pub sotto casa sua, Levante è stata giudice di X Factor 11. Proprio dal banco dei giudici la cantante è stata protagonista di una furibonda litigata con Fedez dopo appena quattro puntate.

“Io dico: perché recitare la parte della buonista che fa fatica ad esprimere delle critiche al tavolo dei giudici, quando poi fuori dalla gara uno deve fare le facce schifate perché sente un ragazzo di 19 anni cantare? Anche no, è un po’ poco rispettoso” ha attaccato il rapper dopo che Levante lo aveva definito in pubblico un bambino capace di dare solo opinioni da bar.

Insomma, il sodalizio tra i due, iniziato al fianco di J-Ax per la registrazione della canzone Assenzio, non si è concluso proprio nel migliore dei modi…

E pensare che fino a poco tempo prima i due erano riusciti addirittura a far ingelosire la belle Chiara Ferragni (si dice). Fedez aveva pubblicato sui suoi profili social una foto che lo ritraeva abbracciato e sorridente a Levante. La cantante e il rapper avevano fatto incetta di like prima che l’immagine fosse rimossa proprio da Fedez, secondo molti consigliato proprio dalla sua fidanzata che non avrebbe apprezzato.

La vita privata di Levante: l’ex marito ‘mascherato’ e la nuova fiamma

Nel 2015 Levante ha sposato Simone Cogo (nome d’arte Sir Bob Cornelius Rifo), frontman mascherato dei The Bloody Beetroots. Il rapporto tra i due, purtroppo è durato poco ma si sono lasciati senza rimpianti né astio.

“Il matrimonio l’ho fatto con tutto l’amore e l’istinto profondo che mi caratterizzano, ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di terminare il matrimonio. Continuiamo a volerci molto bene“, ha dichiarato la cantante ai microfoni di Vanity Fair.

Secondo le ultime indiscrezioni la cantante farebbe ora coppia fissa con Antonio Diodato, da molti già etichettato come il nuovo compagno di Levante.

Per quanto riguarda il resto della sua vita, Levante si considera un vero e proprio lupo solitario, estroversa e amichevole, certo, ma con un grande bisogno di recuperare i propri spazi. Questo non toglie che la cantante abbia un bel rapporto con i suoi fan, e anzi sia molto aperta anche alle critiche. Ma se c’è una cosa che non sopporta è la maleducazione! Pensate che l’artista ha dichiarato che ci sono delle volte in cui va a vedersi tutti i profili social di chi spara a zero, vestendo i panni del leone da tastiera di turno!

Di seguito il video di Alfonso di Levante.