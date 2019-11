Le 5 migliori canzoni di Miley Cyrus: dalla controversa Wrecking Ball alla romantica Adore You.

Miley Cyrus ha solo 24 anni, ma ha già un impressionante catalogo di successi che hanno scalato le classifiche, almeno da un decennio. Dalle canzoni di Hannah Montana fino ai suoi ultimi singoli che ci ricordano che esiste il vero amore (almeno, da qualche parte in questo mondo).

Di recente, i suoi testi si sono focalizzati – principalmente – sull’ex marito, Liam Hemsworth, ma non bisogna dimenticare che ha realizzato sei album in studio a suo nome. Ecco i 5 migliori brani della sua carriera musicale.

Miley Cyrus: le canzoni più amate



Miley Cyrus

Partiamo con Wrecking Ball, brano estratto dall’album omonimo. Sebbene la canzone stessa sia una semplice ballata pop, il video musicale ad essa associata l’ha trasformata in una delle più controverse della carriera di Miley Cyrus.

Secondo quanto riferito, la canzone è stata scritta pensando a Beyoncé. Ha raggiunto il primo posto nelle classifiche statunitensi e – alla fine – è salita al primo posto anche nelle principali radio pop.

Ecco il video di Wrecking Ball:

Le scene ravvicinate che ricordano Nothing Compares 2 U di Sinead O’Connor combinate con le riprese di Miley Cyrus che oscilla nuda su una palla da demolizione nel video musicale, diretto da Terry Richardson, hanno suscitato polemiche.

Passiamo a We Can’t Stop, brano presente nell’album The Dome: Summer 2013. Tre anni dopo l’album Can’t Be Tamed, Miley Cyrus torna con questo inno ribelle rivolto direttamente ai membri della sua generazione di giovani adulti.

Ecco il video di We Cant’ Stop:

Accompagnata da un controverso ma avvincente video musicale diretto da Diane Martel, la canzone è rapidamente salita al secondo posto nella classifica dei singoli pop americani.

Passiamo a 7 Things, singolo che ci ha fatto conoscere il primo album di Miley Cyrus staccata completamente da Hannah Montana.

Si diceva che la canzone fosse correlata al rapporto dell’artista con Nick Jonas dei Jonas Brothers. Miley Cyrus ha scritto il brano con Antonina Amato e Tim James of Rock Mafia.

Ecco il video di 7 Things:

Miley Cyrus: Can’t Be Tamed e Adore You

Can’t Be Tamed (tratta dall’omonimo album) è stata pubblicizzata come la canzone che ha introdotto Miley Cyrus nella fase adulta della sua discografia. È costruita attorno al tema della libertà dell’espressione di sé.

Si tratta di un pezzo prodotto e scritto da Antonina Armato e Tim James di Rock Mafia. Can’t Be Tamed è arrivata all’ottavo posto della Billboard Hot 100, ma non ha avuto la forza di un singolo di successo.

Ecco il video di Can’t Be Tamed:

Infine, citiamo Adore You, che apre il quarto album in studio di Miley, Bangerz.

È una grande ballata pop dal suono tradizionale. Oren Yoel, che per la prima volta ha ottenuto il plauso lavorando con l’artista hip hop Asher Roth, ha prodotto e co-scritto la canzone.

Il video musicale è stato diretto dal fotografo di moda britannico Rankin. Le riprese, in notturna, sembrano celare un tape sensuale.

Ecco il video di Adore You: