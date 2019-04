ABBA, le canzoni più belle del gruppo svedese: da Waterloo a Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

Gli ABBA sono certamente uno dei gruppi più amati della storia della musica. Il motivo? Sono stati capaci di scrivere alcune delle canzoni più importanti di sempre, ballate ancora oggi, in una manciata di anni, conquistando dalla Svezia il mondo intero.

Andiamo a riascoltare insieme cinque dei loro brani più importanti e famosi, compresa Mamma mia.

ABBA: le canzoni più belle

Sono davvero tantissimi i successi scritti negli anni Settanta dagli ABBA e ancora suonati e cantati in ogni angolo del globo: da S.O.S. a Money Money Money, da I Have a Dream a The Winner Takes It All.

La nostra scelta è però ricaduta su alcuni dei brani simbolo della loro straordinaria carriera. Ecco le cinque canzoni più belle e famose degli ABBA.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ABBA

ABBA – Waterloo

Primo estratto dall’omonimo album, nonché prima canzone accreditata con il nome ABBA, Waterloo permise al gruppo di vincere l’Eurovision Song Contest del 1974, di fatto lanciandoli verso un successo mondiale.

Rispetto ad altri brani della loro carriera, qui le basi ritmiche hanno evidenti richiami jazz e rock, seppur con una melodia sempre orecchiabile e pop.

Di seguito il video ufficiale di Waterloo:

ABBA – Mamma mia

Probabilmente il brano in assoluto più famoso della band svedese, venne estratto come terzo singolo da ABBA nel 1975. Si tratta della canzone che dà il titolo al famoso film musicale del 2008. L’esclamazione in italiano è legata all’innamoramento forte per il proprio partner al di là del suo comportamento scorretto.

Ecco il video i Mamma mia:

ABBA – Fernando

Singolo non estratto da alcun album, Fernando segue Mamma mia e ne continua il successo. Inizialmente si trattava di una canzone scritta esclusivamente per Anni-Frid Lyngstad, ma venne in seguito registrata da tutta la band.

Ma chi è il Fernando del titolo? Semplicemente un uomo che viene di punto in bianco lasciato dalla ragazza.

Ecco il video ufficiale di Fernando:

ABBA – Dancing Queen

Altro brano celeberrimo degli ABBA, venne pubblicato come singolo nell’estate del 1976. Pur essendo considerato come un classico della disco music, non ha quasi alcuna caratteristica tipica del genere, e non si presenta nemmeno come facilmente ballabile.

Una curiosità? La sua intro richiama fortemente il ritornello di Nel sole di Al Bano, canzone uscita nel 1967.

Di seguito il video di Dancing Queen:

ABBA – Gimme! Gimme! Gimme!

Canzone del 1979 inclusa nel secondo Greatest Hits del gruppo, è ancora oggi uno dei loro brani più famosi, anche grazie al campionamento della melodia portante utilizzato da Madonna per il suo successo del 2005 Hung Up.

Di questo brano è tra l’altro esistente una splendida cover in chiave metal di un connazionale degli ABBA, il chitarrista Yngwie Malmsteen.

Questo il video della versione originale di Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight):

