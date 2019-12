Pantera, le canzoni migliori del gruppo statunitense del compianto chitarrista Dimebag Darrell: da Walk a Cemetery Gates.

Formata nel 1981 ad Arlington, in Texas, dai fratelli batterista Vinnie Paul e chitarrista Dimebag Darrell, insieme al cantante Terry Glaze e al bassista Rex Brown in sostituzione di Tommy D. Bradford un anno dopo, i Pantera hanno iniziato come band glam metal pubblicando quattro album in questo stile negli anni ’80 .

Al momento della pubblicazione di Power Metal del 1988, Phil Anselmo aveva sostituito Glaze alla voce, dato che ora stavano cercando un suono più pesante.

Con il loro quinto album, Cowboys From Hell del 1990, non erano più una band glam e decisero di ignorare l’esistenza di tutti gli album precedenti. Una svolta continuata nel 1992, con Vulgar Display of Power, considerato il loro miglior lavoro. Ecco le migliori canzoni di questa grande band.

Pantera, le canzoni più amate



Iniziamo la nostra lista con Walk: probabilmente la canzone più conosciuta dei Pantera contenente quello che è facilmente il riff più iconico di Dimebag.

Ecco il video di Walk:

Con i suoi testi sui cosiddetti “amici” che parlano di noi alle nostre spalle, dove Anselmo richiede “RE-SPECT!” nel coro, il brano rappresenta un altro esempio del fatto che band ha realizzato i migliori riff assassini, con atteggiamento musicale da brivido.

Proseguiamo con Drag The Waters: è forse una scelta controversa, ma perché non essere onesti e riconoscere il materiale che di solito viene trascurato?

Ecco il video di Drag The Waters:

Drag The Waters appariva come una canzone molto oscura dall’album del 1996 di The Great Southern Trendkill. Si potrebbe sostenere che l’album stesso fosse in generale un album molto dark.

La canzone tratta l’argomento di non potersi fidare di qualcuno. Nei fatti, il brano è stato probabilmente influenzato dal rapporto di Phil Anselmo con i media e di come questi ultimi dicevano falsità su di lui.

C’è, poi, Strength Beyond Strength: un titolo che dimostra che i Pantera non sono per i deboli e lo dimostrano anche musicalmente.

È una canzone in cui i Pantera stavano provando a far capire che il metal non era morto come il mainstream stava cercando di far capire.

Il video Strength Beyond Strenght:

Pantera: This Love e Cemetery Gates



Citiamo, inoltre, This Love: un’altra traccia rara dei Pantera che mostra il loro lato più sensibile, è una specie di canzone d’amore, anche se con un tocco non così romantico.

Il video di This Love:

Una canzone a ritmo lento, racconta la storia di una relazione che si è rivelata la peggiore e la frustrazione si sviluppa gradualmente prima di esplodere, verso la alla fine.

Rappresenta una classica canzone rock dei primi anni ’90. Sicuramente uno da ascoltare se avete problemi nella vostra vita amorosa.

Infine, menzioniamo Cemetery Gates, altro dei classici della band di Dimebag. Probabilmente il brano che racchiude meglio l’essenza della band, insieme melodica ma dura come l’acciaio.

Di seguito il video di Cemetery Gates:

