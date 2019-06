Considerato una delle star della musica più importanti in assoluto, Michael Jackson ha regalato all’umanità delle vere e proprie perle. Ecco le sue canzoni più belle.

Ci sono artisti di cui è difficile anche solo parlare, per tutto quello che hanno rappresentato e che ancora rappresentano: Michael Jackson è sicuramente uno di quelli. Nato il 29 agosto del 1958 e scomparso il 25 giugno del 2009, l’artista resta oggi forse il più grande di sempre.

Soprannominato non a caso come il Re del pop, la sua è una carriera ineguagliabile, e di fatto è ancora il cantante più premiato della storia della musica pop. Pensate che addirittura il Guinness dei primati lo ha riconosciuto come il creatore del maggior successo discografico di sempre! E in effetti, per rimanere in tema di record, il suo album Thriller resta il disco più venduto di sempre, con oltre 100 milioni di copie nel mondo.

I migliori brani di Michael Jackson

Riassumere una carriera così e provare a sintetizzare 45 anni di grandi successi non è mai facile. Ma noi ci abbiamo provato lo stesso: ecco le 5 canzoni più famose di Michael Jackson!

Michael Jackson

Michael Jackson: Thriller

Si tratta dell’omonimo singolo tratto dal disco più venduto di sempre, anche se rappresenta il secondo pezzo che ha avuto più successo in assoluto di Jackson (Il primo ve lo diciamo dopo). Composta da Rod Temperton e Quincy Jones nel 1983, la canzone è anche considerata la prima ad avere un videoclip con una trama e una coreografia. Insomma, riascoltiamoci insieme questo grande successo:

Michael Jackson: Beat It

Siamo sempre in Thriller, e più canzoni si ascoltano, meno si fatica a comprendere il suo successo spropositato. Una delle perle contenute in questa raccolta di capolavori è proprio lei, Beat It, composta da Jackson e Quincy Jones. Il pezzo ha vinto tutto, dal disco di platino al disco d’oro, e Rolling Stone l’ha inserita al 337 posto delle 500 canzoni più belle di sempre. Ecco il video:

Michael Jackson: Bad

Facciamo un salto al settimo album di Michael Jackson, Bad, da cui è estratto l’omonimo singolo. La canzone nel corso degli anni è indubbiamente diventata una delle più conosciute dell’artista. Una curiosità: sapete quant’è costato il video? La bellezza di 2 milioni di dollari. Ma alla regia c’era un certo Martin Scorsese.

Michael Jackson: Smooth Criminal

In Bad c’è, fra i tanti, un altro grande brano di Jackson. Si tratta di Smooth Criminal, canzone che da sola ha venduto più di 7 milioni di copie. C’è un aneddoto molto curioso riguardo il video e una delle mosse più famose del cantante: il 45° Degree Lean. Nel clip del brano, infatti, Michael si inclina per fare una mossa di circa 60° in avanti, una tecnica che pare violare le leggi della gravità.

E in effetti, nel video ci sono delle funi a tenere Michael; anche se live, invece, la mossa era eseguita per davvero! Magia? No, un paio di scarpe a V brevettate dallo stesso Jackson, con dei chiodi in grado di agganciarsi al terreno. Ecco il video del pezzo:

Michael Jackson: Billie Jean

Una promessa è una promessa. Ecco il brano più famoso in assoluto di Michael, Billie Jean: canzone dell’anno nell’84, due Grammy, prima posizione nella Billboard Hot e nella Hot R&B/Hip Hop Songs dove ci rimase per ben 9 settimane, e infine, 10 milioni di copie vendute. Bisogna forse aggiungere qualcosa? Ecco, per voi, il videoclip della canzone!

I migliori dischi di Michael Jackson su Amazon

Dalla nostra classifica sono tanti i brani estratti fa Thriller e Bad, ma come sappiamo sono tante le sue fatiche in studio: 11 album registrati e una infinità di successi. Abbiamo selezionato alcune offerte su Amazon per voi, così da ricordare nel modo giusto il vero e unico Re del Pop mondiale:

[amazon_link asins=’B01B2M9RM6,B00005Q71Y,B00005Q8HC,B00006IKSE,B000WS4QJG’ template=’ProductCarousel’ store=’deltapictures-21′ marketplace=’IT’ link_id=’8c2d09f6-75f1-11e8-b689-f74ea40b7e5e’]

Fonte Foto: https://it.pinterest.com/pin/17029304817842318/