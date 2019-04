Maroon 5, le migliori canzoni del gruppo di Adam Levine: da This Love a Girls Like You, passando per Payphone.

I Maroon 5 sono una delle band più importanti degli anni Duemila. Dopo gli inizi pop rock, con dei richiami alternative e grunge, la band di Adam Levine ha saputo far valere il proprio talento e la propria vena neo-soul, funky e pop.

Andiamo a riascoltare insieme cinque delle loro canzoni più famose e importanti.

Maroon 5: le canzoni più belle

Dagli inizi con This Love e She Will Be Loved fino all’ultima Girls Like You, i maroon 5 hanno saputo passare attraverso varie fasi della propria carriera, riuscendo bene in ogni genere musicale sfiorato.

Ecco cinque dei loro brani più famosi e importanti, hit da radio che hanno saputo farsi apprezzare per la ‘non banalità’.

Maroon 5 – This Love

Primo grande successo della band di Adam Levine, tratto dall’album Songs About Jane, è valsa al gruppo un Grammy Award per la Miglior performance vocale di un gruppo pop nel 2005.

Da qui la carriera dei Maroon 5 non è stata più la stessa. Ecco il video di This Love:

Maroon 5 – Payphone

Primo singolo estratto dall’album Overexposed del 2012, vanta la collaborazione di Wiz Khalifa. Apprezzatissima in America, si è guadagnata un’altra nomination ai Grammy, senza riuscire a vincere stavolta.

Rimane comunque uno dei brani migliori della discografia del gruppo. Ecco il video di Payphone:

Maroon 5 – Animals

Brano del 2014, tratto dall’album V, è stato scritto da Adam Levine, Benny Blanco e dal produttore Shellback. In Italia ha conquistato il disco di platino, con oltre 50mila copie vendute. Non male.

Di seguito il video ufficiale di Animals:

Maroon 5 – Sugar

Altro singolo tratto da V nel 2015, è una delle canzoni più conosciute ancora oggi del gruppo. D’altronde come resistere al sound soul inconfondibile della voce di Levine e il ritmo funky/disco di questo pezzo?

Andiamo a scatenarci ancora una volta sulle note di Sugar:

Maroon 5 – Girls Like You

Girls Like You è stata una delle canzoni del 2018. Un duetto molto ben riuscito con una delle rapper del momento, Cardi B. Particolare e molto apprezzato il video, di cui sono pubblicate due versioni diverse. Protagoniste della clip tante celebri donne dello spettacolo americano, come Camila Cabello, Rita Ora, Gal Gadot, Jennifer Lopez, Mary J. Blige e la moglie di Adam Levine, Behati Prinsloo.

