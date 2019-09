di Marta Repetto

“Da Thegiornalisti a Thestagisti“. Il gruppo indie si scioglie in modo clamoroso e inaspettato – con tanto di stracci che volano su Instagram fra il frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa – e i social si scatenano, fra ironia e frecciate al vetriolo. Nel mirino degli utenti finisce soprattutto “Tommy Paradise”, ‘colpevole’ di aver deciso da “egocentrico pompato quale è” di intraprendere la carriera solista interrompendo bruscamente e pubblicamente il legame con i compagni di palco. E nel calderone dei commenti e delle battute, finisce anche un’altra scissione eccellente avvenuta nella giornata di ieri: quella di Matteo Renzi dal Pd.

La ‘tragedia’ si consuma nell’arco di un’ora: qualche stories di Tommaso Paradiso e ben due repliche piccate del chitarrista sulla stessa piattaforma per mettere fine alla band. E i toni non sono concilianti. Da un lato, infatti, l’ormai ex frontman che si intesta la paternità di tutta la produzione del gruppo, dall’altro il chitarrista che denuncia l’impossibilità di accedere all’account lanciando la stoccata: “Può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo”, scrive. Roba per “TheAvvocati”, sghignazza la rete, che punta il dito scomodando una celebre battuta di Christian De Sica: “Ma almeno lasciateci con un bel ricordo, che è sta cafonata“.

