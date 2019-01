Le migliori canzoni dei Queensryche con Geoff Tate: da Empire a Eyes of a Stranger

Geoff Tate, per anni frontman e voce dei Queensryche, compie 60 anni. Un traguardo importante per uno dei cantanti più influenti nella storia della musica metal, capace di porre le basi, con la sua band, per lo sviluppo di tutto un genere, il progressive metal, poi esploso definitivamente con l’apporto dei Dream Theater e più tardi dei Tool (entrambe band presenti al prossimo Firenze Rocks 2019).

Per festeggiare il compleanno di questo artista straordinario, riascoltiamo alcuni dei pezzi più belli mai scritti dalla band statunitense con Tate alla voce.

Queensryche: le canzoni migliori con Geoff Tate

Sostituito nel 2012 da Todd La Torre, Tate ha iniziato una nuova carriera da solista, senza però raggiungere, fino a questo momento, i risultati avuti con i Queensryche. D’altronde, la fama della band è ormai legata soprattutto a quei lavori storici che negli anni Ottanta hanno gettato le basi per la nascita di un intero filone musicale.

Ripercorriamo la carriera della band attraverso alcuni brani simbolo della loro discografia.

Queensryche – The Warning

Title-track del primo vero album della band, se si esclude l’EP Queensryche, The Warning, brano scritto da Tate e Michael Wilton, ha in nuce il potenziale prog del gruppo, ma è ancora fedele ai canoni più tipici dell’heavy metal dei primi anni Ottanta.

Godiamoci questo video live del brano, per ammirare tutto il talento vocale di Tate:

Queensryche – Suite Sister Mary

Straordinaria suite tratta dall’album Operation: Mindcrime, Suite Sister Mary è considerato da diversi fan del gruppo come il loro più grande capolavoro. Di certo è uno dei brani più complessi e completi della loro intera discografia.

Ascoltiamola in questa versione live:

Queensryche – Eyes of a Stranger

Uno dei brani simbolo di Operation: Mindcrime, concept album da molti ritenuto il massimo capolavoro della band, è ancora oggi uno dei pezzi più amati della band, nonché una delle migliori interpretazioni di Geoff Tate.

Ecco il video ufficiale di questo capolavoro:

Queensryche – Empire

Title track dell’album del 1990 del gruppo, Empire, il più grande successo commerciale del gruppo, questo splendido brano, lanciato come primo singolo, mette in mostra tutto il potenziale della band.

Di seguito il video ufficiale:

Queensryche – Silent Lucidity

Se Empire è l’album di maggior successo della carriera dei Queensryche, Silent Lucidity è il loro brano più famoso. Pubblicato nel giorno di san Valentino del 1991 come secondo singolo del disco, è da molti ritenuta come una delle più belle power ballad della storia della musica.

Emozioniamoci ascoltandola ancora una volta:

