I Good Charlotte sono una delle formazioni più importanti del movimento pop punk degli anni Novanta/Duemila, insieme a formazioni storiche come i Green Day di Billie Joe Armstrong e i blink-182.

Fondati e guidati dai gemelli Madden, Joel e Benji, sono saliti alla ribalta, almeno in Italia, con il singolo I Just Wanna Live del 2005, utilizzato anche da una nota compagnia telefonica per i propri spot. Ma nella loro carriera di bei pezzi ne hanno scritti e suonati.

Good Charlotte: le canzoni migliori

Finora i Good Charlotte hanno pubblicato sette album. Il primo, Good Charlotte, risale al 2000, l’ultimo invece, Generation RX, è uscito nel 2018.

In quasi 25 anni di carriera hanno scritto alcune delle canzoni più interessanti della scena pop punk americana, non disdegnando incursioni post-grunge. Andiamo ad ascoltare insieme cinque dei loro brani più importanti.

Good Charlotte – The Anthem

Brano del 2003, tratto dall’album The Young and the Hopeless, è probabilmente il primo grande successo del gruppo. Un pezzo pop punk molto canonico, che risente molto dell’influsso dei Green Day anni Novanta.

Ecco il video ufficiale di The Anthem:

Good Charlotte – I Just Wanna Live

Brano più famoso in Italia del gruppo dei fratelli Madden, I Just Wanna Live è tratto dall’album del 2005 The Chronicles of Life and Death. Rispetto ai brani dei primi Good Charlotte si discosta molto come sonorità, mantenendo un’attitudine punk ma con un arrangiamento decisamente più pop (visto come un tradimento dai fan della prima ora).

Riascoltiamo insieme I Just Wanna Live:

Good Charlotte – We Believe

Altro brano pop dell’album The Chronicles of Life and Death, è la power ballad per antonomasia della carriera dei Good Charlotte, un pezzo molto intenso, accompagnato da un video in cui si possono vedere le immagini di tragedie come lo tsunami di Sumatra del 2004.

Emozioniamoci ancora una volta con We Believe:

Good Charlotte – The River

Passano due anni e i Good Charlotte si ripresentano sulla scena nuovamente in una veste rock, più vicina a un certo post grung/hard rock di matrice tipicamente americana. In The River collaborano con M. Shadows e Synyster Gates degli Avenged Sevenfold.

Ecco il video ufficiale di The River:

Good Charlotte – Dance Floor Anthem (I Don’t Want to Be in Love)

Sempre tratto dall’album Good Morning Revival del 2007, Dance Floor Anthem è una delle canzoni più famose della band in America e in Australia. L’ennesima svolta nel loro sound, che qui si avvicina al dance rock.

Ecco il video di Dance Floor Anthem (I Don’t Want to Be in Love):

