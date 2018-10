Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Eros Ramazzotti, capolavori senza tempo che hanno fatto di lui uno dei cantanti più famosi in Italia e nel mondo.

Eros Luciano Walter Ramazzotti, conosciuto come Eros Ramazzotti, nasce il 28 ottobre 1963 sotto il segno dello scorpione e oggi è senza ombra di dubbio uno dei più grandi artisti italiani di sempre. L’artista romano ha conquistato tutti nel corso degli anni con le sue canzoni incredibili, racconti d’amore e di vita vissuta che hanno fatto sognare tantissimi fan in tutto il mondo.

Nel giorno del suo compleanno, riviviamo insieme la sua grande carriera con alcuni dei pezzi più famosi del cantante!

Le migliori canzoni di Eros Ramazzotti

Certo è difficile riassumere una carriera del genere con 5 semplici canzoni. Perché di Eros se ne potrebbero inserire a centinaia. La sua è una carriera senza eguali, cominciata tempo fa e che oggi lo ha portato ad essere uno dei cantanti più famosi del panorama internazionale. Un timbro, il suo, perfettamente riconoscibile e che a tutti non piace, a causa del suo marcato suono nasale. Ma sulle canzoni non c‘è discussione: veri e propri capolavori senza tempo.

Eros Ramazzotti: Perfetto

Cominciamo da un brano del 2015, Perfetto, che dà il titolo all’album omonimo uscito lo stesso anno. Tredicesima fatica in studio del cantante, il disco è stato anche pubblicato in versione spagnola.

Ecco la canzone:

Eros Ramazzotti: Più bella cosa

Ok. Abbiamo rotto le danze con un pezzo recente. Ma andiamo dritti al sodo, ovvero a una delle canzoni più celebri di sempre: si tratta di Più bella cosa, singolo di Eros uscito nel 1996 e che ancora oggi è considerata fra le più belle canzoni d’amore italiane. Il brano è stato scritto per la fiamma del cantante Michelle Hunziker, dalla quale l’anno dopo il cantante avrebbe avuto la figlia Aurora.

Ecco il video della canzone:



Eros Ramazzotti: Un angelo disteso al sole

Altro giro, altro album… altro grande singolo di successo. Un angelo disteso al sole è estratto da Noi, disco del 2012, ed è un meraviglioso testo che parla di bellezza, libertà, amore. Una canzone tutta da rivivere, in pieno Stile Ramazzotti.

Ecco il video:

Eros Ramazzotti: Una storia importante

Pezzo storico del cantante, scritto nel 1986, Una storia importante è tratto dal disco Nuovi Eroi e fu la prima con la quale Eros partecipò al Festival di Sanremo nella categoria Big. Ecco il video dell’esibizione:

Eros Ramazzotti: Terra Promessa

Non potevamo non concludere con Terra Promessa, la canzone forse più famosa di Eros, ma anche la più importante, dal momento che fu proprio il lancio per la sua carriera. Non a caso l’artista con questo pezzo vinse Sanremo Giovani proprio l’anno prima di tornarci, ma come Big. Non c’è nulla da aggiungere: andiamo a riascoltare questo capolavoro, l’ultima della nostra top five dedicata al cantante romano.

