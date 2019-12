Golden Globes 2020, le nomination nelle categorie musicali: ci sono anche Elton John e Taylor Swift.

Il giorno delle nomination per i Golden Globes 2020 è arrivato. Anche quest’anno, saranno protagonisti della rassegna cinematografica anche alcune star del mondo della musica, come accaduto lo scorso anno per i Queen e Lady Gaga.

Andiamo a scoprire le nomination nelle categorie musicali per i Golden Globes 2020, che vedono alcuni dei più grandi nomi del pop internazionale tra i protagonisti.

Golden Globes 2020: le nomination nelle categorie musicali

La 77esima edizione dei premi assegnati dall’Hollywood Foreing Press Association vede in nomination nella sezione per la Miglior canzone originale diversi artisti di primo piano:

Taylor Swift per il brano Beautiful Ghosts, dal film Cats;

Beyoncé per il brano Spirit, da Il Re Leone;

Elton John per il brano (I’m Gonna) Love Me Again, da Rocketman;

Cynthia Erivo per il brano Stand Up, da Harriet;

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per il brano Into the Unknown, da Frozen 2.



Taylor Swift

Le nomination per la miglior colonna sonora originale sono invece queste:

Randy Newman per Marriage Story;

Daniel Pemberton per Motherless Brooklyn;

Hildur Gussnadottir per Joker;

Thomas Newman per 1917;

Alexandre Desplat per Little Women.

Golden Globes: delusione Rocketman?

Quello che più salta agli occhi è dunque la ‘povertà’ di nomination di Rocketman, che sembra lontano dal poter raggiungere gli standard del biopic musicale più importante dello scorso anno, Bohemian Rhapsody, che si era portato a casa anche i riconoscimenti per il Miglior film drammatico e per il Miglior attore protagonista.

Riuscirà sir Elton John a prendersi quantomeno il premio per la miglior canzone originale nella serata del 5 gennaio al Berverly Hilton di Beverly Hills?

Di seguito il video ufficiale di (I’m Gonna) Love Me Again, il brano inedito di Elton per la colonna sonora del film Rocketman: