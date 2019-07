Le migliori canzoni per viaggiare: i brani da ascoltare ‘on the road’, per scatenarsi a ritmo di musica durante le traversate in auto verso la meta dei propri sogni.

Viaggiare è una delle cose più belle delle nostre vite! E farlo con la giusta musica di sottofondo è un’esperienza davvero straordinaria. Proprio per questo abbiamo pensato ad alcune canzoni da suggerirti per poter rendere indimenticabile il tuo viaggio in auto.

Brani emozionanti che accompagneranno la tua mente durante il tragitto, breve o lungo che sia. Specialmente se intorno a te ci saranno distese di terra, o comunque orizzonti da esplorare con lo sguardo e con il cuore.

Cesare Cremonini

Le migliori canzoni per viaggiare

Cominciamo questo nostro viaggio nella miglior musica da ascoltare ‘on the road’ con un classico intramontabile, forse il più adatto per i lunghi viaggi, specialmente quando la strada è morsa dai raggi del sole e la meta è una località di campagna o di mare. Stiamo parlando di Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd.

Non è una canzone propriamente di viaggio, se non per l’iconico video, rimasto impresso nella mente di tutti i loro fan. Ci riferiamo ovviamente a Scar Tissue, uno dei pezzi più celebri dei Red Hot Chili Peppers. Una canzone che parla di rinascita. E d’altronde ogni viaggio può esserlo, in qualche modo, una rinascita. E allora lasciamoci trasportare dalla chitarra melodica di John Frusciante. Ecco Scar Tissue:

E chiudiamo questo trio di canzoni internazionali da viaggio con un gruppo che il viaggio ce l’ha nel nome: i Journey. La loro Don’t Stop Believin’ è un inno immortale alla speranza, e nella sua malinconia regala una grande gioia di vivere. Da cantare assolutamente a squarciagola, e con i finestrini abbassati.

Canzoni italiane per viaggiare

Ma chi l’ha detto che si viaggia meglio con la musica straniera? Anche in Italia abbiamo canzoni ‘on the road’ di altissimo livello. Ad esempio, specialmente se ci rechiamo in una delle tante mete estive del nostro meridione (o del meridione del mondo), qule canzone è più adatta di Rotolando verso sud dei Negrita?

E se invece ci lasciassimo trasportare da un brano dei Litfiba? La band di Pelù e Ghigo di pezzi adatti a un viaggio ne ha molti, con atmosfere che spaziano dal western all’esotico. Ma noi scegliamo un classico: Lacio Drom (buon viaggio).

E se il viaggio è previsto per l’estate, perché non farsi accompagnare da uno dei tormentoni di qualche anno fa di Cesare Cremonini. Stiamo parlando ovviamente di Buon viaggio (Share the Love), un pezzo pop semplice e leggero, per aprire o chiudere al meglio il proprio viaggio. Che sia di andata o di ritorno, non fa differenza.

Questi sono i nostri suggerimenti: sei canzoni, diverse tra loro, che ben si adattano a ogni tipo di viaggio. Ma ovviamente la colonna sonora migliore per il viaggio di ognuno di noi non può che essere diversa. Dipende dalle nostre emozioni. E allora quando parti ascolta pure quello che più ti piace. L’importante è non rinunciare mai alla musica!