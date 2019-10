È stato presentato un anno fa a Maker Faire Roma con l’obiettivo di prevenire i casi di bambini abbandonati in auto anche nelle situazioni più impreviste: si tratta di Tata Pad, il primo cuscino ‘salva bebè’ dotato di allarmi intelligenti. Tata Pad è l’ultimo prodotto della startup romana lanciata da LVenture Group, Filo srl, la cui missione è da sempre quella di aiutare le persone a rimanere accanto a ciò che amano, come racconta il Ceo e fondatore, Giorgio Sadolfo: “Tata Pad è un cuscino intelligente che si collega allo smartphone, ma che è stato progettato per funzionare anche quando il telefono è scarico, spento o viene dimenticato in auto”.

Fonte