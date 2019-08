Le canzoni di Alex Britti più belle: da Solo una volta (o tutta la volta) a Bene così.

Alex Britti è uno dei cantautori e chitarristi romani più prolifici e apprezzati degli anni Novanta e Duemila. Artista nato nel blues ma capace di scrivere anche canzoni leggere ed estive, recentemente si è fatto apprezzare come professore ad Amici di Maria De Filippi. Ma al di là della parentesi televisiva, rimane un artista tra i più talentuosi in Italia.

Andiamo a scoprire alcune delle sue migliori canzoni, a partire da Solo una volta (o tutta la vita).

Alex Britti: le canzoni più belle

Alex Britti

Alex Britti – Solo una volta

Il fenomeno Britti è esploso nella seconda metà degli anni Novanta con lo storico album It.pop. Tra i brani estratti da questo disco spicca la splendida Solo una volta che, sostenuta da una programmazione radiofonica molto forte, divenne nel 1998 un vero e proprio tormentone, anche se non raggiunse mai la vetta della classifica italiana.

Ecco il video ufficiale di Solo una volta:

Alex Britti – Oggi sono io

Già famoso per il successo del tormentone estivo, Alex si confermò anche sul palco dell’Ariston. Partecipò infatti a Sanremo nel 1999, nella categoria Giovani, con uno dei suoi brani migliori, Oggi sono io. Oltre a ricevere tre dischi di platino, la canzone fu interpretata anche da Mina. L’ennesima conferma delle sue qualità, visto che la Tigre di Cremona sceglie di cantare solo brani veramente validi.

Di seguito Oggi sono io:

Alex Britti – Sono contento

Tratto dall’album La vasca del 2001, il singolo Sono contento è una ballata pop semplice ma molto piacevole, che ebbe un buon riscontro in termini di pubblico, anche se forse rimase meno impresso rispetto al precedente singolo La vasca e al successivo Io con la ragazzia mia, tu con la ragazza tua.

Ecco il video ufficiale di Sono contento:

Alex Britti – Immaturi

Canzone scritta per la colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese del 2011, tratta la condizione di molti adulti, che si ritrovano a non voler crescere per davvero, figli di un’immaturità che non permette di affrontare una vita ricca di delusioni e amarezze.

Ecco il video ufficiale di Immaturi:

Alex Britti – Bene così

Title track dell’album di Britti del 2013, è senza ombra di dubbio una delle sue ballate più piacevoli e ben scritte, meno originale, forse, ma più ‘matura’ rispetto a quelle dell’epoca d’oro della sua carriera.

Questo il video di Bene così: