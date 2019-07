Giorgio Faletti, le canzoni migliori: dal successo sanremese di Signor tenente all’ultimo brano, L’ombra del 2011.

Giorgio Faletti non era un artista, ma aveva uno spirito da artista. Proprio per questo riusciva a eccellere in più di un campo dell’arte. Non era un attore, ma un artista che recitava. Non era un cantante, ma un artista che amavala musica. Non era uno scrittore, ma un artista che si dedicava alla letteratura.

Per ricordarlo andiamo a riascoltare cinque delle sue canzoni migliori, brani interpretati da lui stesso o da alcuni degli artisti con cui ha collaborato.

Giorgio Faletti: le canzoni migliori

Giorgio Faletti – Signor tenente

La canzone più famosa in assoluto di Giorgio è senza ombra di dubbio Signor tenente, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1994 e che gli valse un ottimo secondo posto e la vittoria del Premio della Critica.

Si tratta di un pezzo ispirato alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Di seguito l’audio di Signor tenente:

Giorgio Faletti – L’assurdo mestiere

L’anno dopo Faletti si ripresentò sul palco dell’Ariston con la stupenda L’assurdo mestiere, canzone malinconica e intimista che non riuscì però a bissare il successo di Signor tenente.

Rimane comunque una delle più amate del suo repertorio. Di seguito l’audio di L’assurdo mestiere:

Angelo Branduardi – L’apprendista stregone

Cosa c’entra una canzone di Branduardi in una playlist dedicata a Faletti? Nella sua carriera Faletti più volte si è speso per altri artisti, diventando uno degli autori più richiesti, specialmente per la bellezza dei suoi testi.

Una delle sue collaborazioni più floride fu appunto quella con il menestrello Angelo, che portò tra l’altro a questa splendida canzone. Questo l’audio di L’apprendista stregone:

Giorgio Faletti – The Show Must Go On

Tra le canzoni di Faletti interpretata da altri artisti c’è anche la splendida The Show Must Go On del 2007, cantata in principio dalla grande Milva.

Ma qualche tempo dopo Giorgio se ne impossessò di nuovo, regalando al suo pubblico nuove emozioni. Ecco l’audio di The Show Must Go On:

Giorgio Faletti – L’ombra

L’ultimo singolo lanciato da Faletti nel 2011 è stato L’ombra, una nuova canzone introspettiva, che ci presenta la dannazione dell’ombra, costretta a esistere ma mai da sola.

Di seguito il video di questo brano:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/GiorgioFaletti/