Il legame tra cinema e musica è sempre stato fortissimo, fin dai tempi del muto. Nel corso della storia, e in particolare della storia del rock, l’arte cinematografica è stata un mezzo fortissimo per rendere ancora più leggendaria l’epopea di un genere e dei suoi interpreti più importanti.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori film sulla musica rock (e dintorni), pellicole che ogni appassionato dovrebbe vedere almeno una volta nella vita.

Migliori film sulla musica rock



School of Rock (2003)

Partiamo da un film cult che ormai è diventato un classico. Stiamo parlando di School of Rock, una delle pellicole più riuscite con Jack Black come protagonista.

La storia è di quelle diventate strafamose: un appassionato di rock si finge insegnante e regala ai suoi discepoli il sogno di diventare rockstar. Da sottolineare il fatto che Jack è effettivamente un musicista, frontman della band Tenacious D. Di seguito il trailer:

I Love Radio Rock (2009)

Celebre pellicola piuttosto recente, ha portato sullo schermo la storia della rivoluzione radiofonica pirata degli anni Sessanta, un fenomeno non solo musicale, ma sociale.

Si tratta di un film basato sulla storia vera di Radio Caroline. All’interno è notevole la colonna sonora, con canzoni di Jimi Hendrix, degli Who e di tanti altri artisti storici. Ecco il trailer:

Rock Star (2001)

Film diretto da Stephen Herek, con George Clooney produttore e protagonisti Mark Wahlberg e Jennifer Aniston, è un’altra pellicola divenuta un cult.

La storia è ispirata alle vicende dei Judas Priest e racconta la parabola di un musicista rock amatoriale che viene scelto per diventare il frontman della band di cui è sempre stato un fan. Da segnalare la comparsata verso la fine di Myles Kennedy, oggi frontman degli Alter Bridge e voce di Slash. Questo il trailer:

The Blues Brothers (1980)

Non è propriamente un film sulla musica rock, ma è di certo il film musicale più famoso di sempre. Con protagonisti degli ispiratissimi John Belushi e Dan Aykroyd, tra ironia dissacrante e tanta grande musica, vanta un cast con grandissime stelle, tra cui Aretha Franklin e Ray Charles.

Di seguito il trailer:

Bohemian Rhapsody (2018)

Unica pellicola che può rientrare nella categoria dei biopic, Bohemian Rhapsody, con le sue licenze cinematografiche e narrative, racconta piuttosto fedelmente la storia dei Queen e del loro indimenticabile frontman Freddie Mercury.

Oscar come miglior attore a Rami Malek. Un motivo in più per non perdersi questo film. Ecco il trailer: