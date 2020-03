In questo assurdo 2020 stravolto dall’emergenza coronavirus, potrebbe realizzarsi il sogno di ogni allenatore: non essere giudicato soltanto sulla base dei risultati delle partite. Nel calcio, si sa, un singolo episodio può decidere la permanenza o l’allontanamento di un tecnico. Sempre i primi a essere messi in discussione, sempre i primi a dover rispondere di fatti spesso governati dal caso: un palo, una svista arbitrale, un autogol all’ultimo minuto. Ma quest’anno potrebbe essere tutto diverso.

Una stagione in bilico

Federazioni e leghe fanno e disfanno piani sul futuro – campionati fermi, Europeo rinviato al 2021, finali di Champions ed Europa League riprogrammate e poi rinviate a data da destinarsi – e sotto traccia la domanda a cui rispondere non è più soltanto quando e come riprendere a giocare, ma anche se terminare la stagione 2019/20 o lasciarla spegnersi prima di aver sparato i botti. Niente verdetti: chi vince e chi perde, chi ride e chi piange, chi lancia sfottò e chi se li deve sorbire. L’essenza del calcio, in pratica.

E senza verdetti, come faranno i club a giudicare l’operato degli allenatori? Questo è il periodo in cui normalmente le società programmano la nuova stagione. Ma anche se nel 2020 di normale non c’è nulla, bisogna comunque decidere. E ci sarà da tenere conto anche dell’impatto – non certo trascurabile – del caos provocato dal Covid-19 sulle casse di tutte le società. Non è certo tempo di borsino degli allenatori, ma se davvero la stagione non venisse portata a termine, chi tra gli allenatori di Serie A ne potrebbe giovare e chi invece potrebbe raccontare un giorno ai nipotini di aver perso la panchina per colpa del virus?

Quelli che hanno già vinto

Ai piani alti della Serie A qualcuno si è già meritato la conferma: in ordine alfabetico, Conte, Gasperini e Inzaghi. L’ex ct azzurro ha portato l’Inter esattamente dove il presidente Zhang e l’ad Marotta, che lo ha fortemente voluto, volevano: a giocarsela per lo scudetto. Vero, nel momento in cui la Serie A si è messa in pausa i nerazzurri erano terzi, a -9 dalla Juve (con cui hanno perso entrambi gli scontri diretti) e a -8 dalla Lazio, ma con una partita in meno. Vero, in Champions non è andata bene, con l’eliminazione ai gironi: ma Conte è stato preso perché ha la fama di quello che ricostruisce e riporta al successo le squadre dopo qualche anno di troppo a bocca asciutta. Ha altri due anni di contratto e l’Inter era ancora in corsa sia per la Coppa Italia che per l’Europa League. Insomma, non c’è alcun sentore di ribaltoni. Come non ce ne sono, e ci mancherebbe altro, in casa Atalanta e Lazio. Dopo aver portato lo scorso anno i nerazzurri di Bergamo a una storica qualificazione in Champions, Gasperini si è ripetuto. Anzi no, si è superato: l’Atalanta è arrivata fino ai quarti, tra le migliori otto d’Europa, ed è quarta in campionato. E che dire di Inzaghi? La sua Lazio si stava giocando lo scudetto con la Juventus capolista e dominatrice in Italia negli ultimi otto anni. Di più: l’ha battuta sia nella gara di andata di campionato che in Supercoppa italiana. Con un margine così ridotto (un punto, quando tutto si è fermato) e il nuovo scontro diretto in programma alla 34esima giornata… Il presidente Lotito – che spinge tantissimo perché la stagione venga completata – non ha dubbi e si terrebbe stretto il suo allenatore. Ma Inzaghi è finito sul taccuino di più di una big e, con il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe valutare anche altre opzioni.

Verso la riconferma

In casa Juve più che altrove, la primavera è da sempre il periodo cruciale: a Torino, si sa, vincere è l’unica cosa che conta. Sarri era stato preso con l’idea di cambiare radicalmente il gioco e la mentalità dei bianconeri, ma se rivoluzione c’è stata, il tecnico toscano sembra averla subita più che guidata: bando al bel calcio, per restare su quella panchina c’è bisogno di vincere trofei. Sarri lo ha capito e gliene va dato merito. In caso di stop definitivo alla stagione, è il ragionamento ai piani alti della Vecchia Signora, non si può non tenere conto che la squadra era in corsa per vincere potenzialmente tutto: scudetto, Champions e Coppa Italia. Quindi l’idea è di confermare Sarri e dargli un’altra stagione per poterlo giudicare realmente. Anche Napoli e Roma sono sulla strada della continuità: Gattuso è riuscito a rimettere in sesto la squadra dopo il pessimo avvio di stagione e De Laurentiis è intenzionato a dargli ancora fiducia. Ma ci sarà da discutere un adeguamento del contratto, che scade nel 2021. I dirigenti giallorossi sono soddisfatti del percorso intrapreso da Fonseca, che si contendeva l’ultimo posto utile in zona Champions con l’Atalanta: se non dovesse essere il tecnico portoghese a manifestare la volontà di un divorzio, si continuerà insieme anche per l’anno prossimo. Promossi anche Mihajlovic al Bologna, Juric al Verona (ma il croato piace a più di una squadra), D’Aversa al Parma e Liverani al Lecce.

Chi è quasi fuori

Al Milan le decisioni sembrano essere già state prese: l’ad Gazidis, che ha vinto il braccio di ferro in società con il duo Boban-Maldini, punta forte sul tedesco Ralf Rangnick. Una riconferma di Pioli è alquanto improbabile, anche se si tornasse a giocare e i rossoneri concludessero in crescendo la stagione. E pare segnato anche il destino di Longo, che non sarà sulla panchina del Torino: l’allenatore non è riuscito a dare una svolta dopo l’esonero di Mazzarri e, senza la possibilità di mostrare un’eventuale inversione della rotta nel finale di campionato, non verrà confermato da Cairo.





