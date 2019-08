Le migliori canzoni sugli amori estivi: cinque brani che raccontano storie semplici e veloci, che rimangono nel cuore per sempre.

L’estate è la stagione delle vacanze, del relax, del divertimento e… dei nuovi amori! Perché veloci o lunghi, intensi o fugaci, tutti abbiamo avuto almeno un amore durante la stagione più bella dell’anno. Storie che spesso lasciano un segno più profondo di quanto possa sembrare.

Andiamo a scoprire insieme cinque delle canzoni sugli amori estivi più emozionanti della nostra musica, brani che non dimenticheremo mai.

Emma Marrone

Le migliori canzoni sugli amori estivi

Apriamo questa piccola playlist con un classico dei classici: Sapore di sale di Gino Paoli. Siamo nel 1963 e il mitico cantautore della scuola genovese ci racconta la sua estate attraverso amori estivi, sole, mare e l’immancabile sapore di sale, che rimane sulla pelle e… sulle labbra!

C’è poi la più recente Davvero di Emma Marrone, una canzone non tipicamente estiva, ma perfetta da dedicare a un amore che si vorrebbe prolungare anche oltre la bella stagione. Perché non sempre gli amori estivi sono veloci e passeggeri come può sembrare… Ecco l’audio di Davvero:

E come dimenticare Estate dei Negramaro, un brano romantico e malinconico, perfetto per un’estate che ‘vorremmo non finisse mai’. L’ennesima dimostrazione di quanto a volte i sentimenti ci travolgano anche quando la storia sembrava iniziata come un semplice flirt vacanziero.

E a proposito di gruppi degli anni Duemila, anche gli Zero Assoluto hanno pubblicato in passato una canzone perfetta per gli amori estivi: Appena prima di partire. Un brano che racconta di un amore impossibile da dimenticare, anche se è durato ‘una volta’.

E chiudiamo con un altro classico dei classici, l’immortale Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Un pezzo che non racconta un amore estivo semplice e fugace, ma un amore estivo intenso, lungo e capace di ‘mancare da morire’…