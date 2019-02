Dopo la vittoria del 2015, il trio Il Volo torna a Sanremo per tentare un clamoroso bis e festeggiare al meglio i 10 anni di carriera.

I ragazzi de Il Volo sono tornati: nuova apparizione a Sanremo, nuovo album in arrivo e tante sorprese ancora. A poche ore dall’inizio del Festival, i ‘tenorini’ hanno iniziato a far parlare di sé per la kermesse sanremese ma anche per il disco Musica, in uscita a fine febbraio e che conterrà una perla imperdibile per tutti gli appassionati della canzone italiana. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il Volo a Sanremo per i 10 anni di carriera

A 10 anni dalla nascita televisiva, con Ti lascio una canzone, Il Volo è pronto a stupire ancora tutti a Sanremo. Così hanno parlato i tre artisti ai microfoni di Io Donna: “Noi siamo molto affezionati al Teatro Ariston. Abbiamo iniziato qui, ma a quel palco non ci si abitua mai. L’Ariston ti trasmette tanta tensione e tanta carica“.

Carica sarà quella che servirà ai ‘tenorini’ per superare una concorrenza quest’anno più che mai agguerrita. Non è un caso che gli artisti si sono affidati a un team di autori straordinario, composto da Emilio Munda, Piero Romitelli, Antonello Carozza e non ultima Gianna Nannini.

Ma Sanremo sarà solo un inizio. Questo è un 2019 che Il Volo vuol vivere da protagonista. Per i 10 anni di carriera è infatti in programma un intenso periodo di live in Italia (a Matera a fine maggio, all’Arena di Verona a settembre) e poi in Giappone, Stati Uniti, Europa e Sudamerica.

Il Volo: in Musica A chi mi dice di Tiziano Ferro

Oltre a due inediti (tre compreso quello di Sanremo), nel nuovo album de Il Volo, in uscita il 22 febbraio 2019, saranno presenti otto cover imperdibili. Una di queste è già stata annunciata sui social: si tratta di A chi mi dice, il brano in italiano che Tiziano Ferro aveva scritto per i Blue, come versione dedicata al nostro Paese di Breathe Easy.

Di seguito il post di Tiziano Ferro con l’annuncio ufficiale di questa nuova cover: