Riascoltiamo le quattro canzoni migliori di Anna Tatangelo: da Ragazza di periferia a Muchacha.

Anna Tatangelo è pronta a rilanciare la propria carriera dal palco dell’Ariston, lì dove è nata la sua buona stella. In quasi vent’anni di musica, la giovane ‘ragazza di periferia’ è cresciuta moltissimo, accompagnata per tanto tempo da un signore della canzone italiana contemporanea come Gigi D’Alessio.

In attesa di poter ascoltare l’ultimo brano di Anna a Sanremo, Le nostre anime di notte, riascoltiamo i quattro pezzi più importanti per la sua carriera.

Anna Tatangelo: le canzoni migliori

Nel corso della sua carriera Anna Tatangelo ha dato alle stampe sei album di studio, con un settimo in arrivo nel 2019. Dagli inizi melodici e pop ha saputo passare con disinvoltura a un pop elettronico negli ultimi tempi, lasciandosi andare di tanto in tanto a commistioni latine dovute anche all’insegnamento e alla produzione del proprio compagno.

Andiamo a ripercorrere il suo percorso artistico attraverso i quattro brani simbolo della sua carriera finora.

Anna Tatangelo – Ragazza di periferia

Scritto da Vincenzo D’Agostino su musiche di Gigi D’Alessio e Adriano Pennino, Ragazza di periferia, pubblicato il 4 marzo 2005, oltre a essere la title track del secondo album della cantante di Sora è anche il brano che più ha segnato la sua carriera.

Venne presentata a Sanremo 2005, arrivando terza nella categoria Donne. Nel 2018 ne è stata ripubblicata una versione remix in salsa trap con la collaborazione di Achille Lauro e Boss Doms.

Di seguito il video della versione originale di Ragazza di periferia:

Anna Tatangelo – Essere una donna

Altro buon successo della Tatangelo, musicato ancora da D’Alessio e scritto da uno dei nostri autori più importanti, Mogol, venne estratto il 3 marzo 2006 da Ragazza di periferia e presentato a Sanremo nello stesso anno.

Ecco il video di Essere una donna:

Anna Tatangelo – Il mio amico

Pezzo dedicato al migliore amico della cantante, racconta riscontrate in una società ancora estremamente retrograda dalle persone omosessuali. La canzone venne presentata a Sanremo nel 2008, arrivando fino al secondo posto. Nella serata dei duetti ad affiancare la cantante di Sora arrivò un grande nome della musica americana, Michael Bolton.

Riascoltiamo questo grande brano di Anna Tatangelo:

Anna Tatangelo – Muchacha

Brano pop semplice ma molto ben interpretato da Anna, fu pubblicato il 4 luglio 2014 come singolo estratto dall’album Libera, prodotto da Kekko Silvestri dei Modà e Gigi D’Alessio. La clip ufficiale del pezzo raggiunse in pochi mesi milioni di view.

Guardiamo il video ancora una volta: