Ariana Grande, le canzoni migliori: da Problem a No Tears Left to Cry, le cinque hit più importanti della carriera della cantante americana.

Ariana Grande è senza ombra di dubbio una delle cantanti di maggior talento degli anni Duemiladieci. Per alcuni è la stella più brillante della sua generazione (è una classe 1993), per altri è solo una delle tante popstar uscite dalla macchina produttrice inarrestabile della Disney.

Al di là di ogni illazione, Ariana ha però almeno due meriti straordinari: innanzitutto, una voce fuori dal comune; in secondo luogo, una versatilità eccellente, che le permette di essere aggressiva e dolce allo stesso momento. La sua carriera è ancora breve, ma è già ricca di grandi successi. Andiamo a riascoltarne cinque, forse i migliori della sua produzione fino a oggi.

Le canzoni migliori

Ariana Grande – Problem

Dopo aver ottenuto già un grande successo con l’album di debutto, Ariana si lancia verso una dimensione da grande popstar con il secondo disco, My Everything, anticipato nel 2014 proprio da Problem. Si tratta di un uptempo dance pop con in primo piano un riff di sassofono e la batteria, che accompagna ritmicamente i versi cantati da Ariana e dalla rapper australiana Iggy Azalea.

Un pezzo capace di ottenere consensi ovunque, anche in Italia, con una doppia certificazione di platino. Ecco il video di Problem:

Ariana Grande – Break Free

Passare dal pop / R&B delle origini all’EDM non è stato un salto facile per Ariana. In questo è stata però aiutata da uno dei producer di punta della scena elettronica, il tedesco Zedd, che ha costruito per lei Break Free, il singolo che ha seguito nel 2014 il successo di Problem.

Un inno alla libertà che fa ancora una volta centro e permette ad Ariana di prendersi un’altra grande soddisfazione (e altri due dischi di platino solo in Italia). Questo il video di Break Free:

Ariana Grande – Dangerous Woman

Il primo estratto dall’omonimo album del 2016 è un ritorno alle origini per Ariana. La sua voce energica si riprende la morbidezza di un tempo, su questa semi ballata pop con sfumature evidenti di R&B e qualche richiamo rock.

Un pezzo costruito per andare incontro ai gusti americani, senza però essere snobbata altrove, come dimostrato dall’ennesimo platino ricevuto anche nei nostri confini. Ecco il video di Dangerous Woman:

Ariana Grande – Into You

Altro grande successo di Ariana in salsa dance pop, Into You segue Dangerous Woman e dà una nuova sterzata alla carriera della giovane popstar.

Secondo una classifica stilata da Billboard, è la miglior canzone in assoluto nella carriera della Grande. Di certo è un pezzo che si lascia ascoltare con piacere. Ecco il video di Into You:

Ariana Grande – No Tears Left to Cry

Chiudiamo con una Ariana più recente. No Tears Left to Cry è il primo singolo estratto dal suo quinto album, il pluripremiato Sweetener. Un pezzo dance pop in cui ancora una volta l’ex stella Disney dà prova del suo grande talento vocale, mettendosi a disposizione di un brano dalla struttura per nulla banale.

Di seguito il video di No Tears Left to Cry: