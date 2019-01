Le migliori canzoni di Simone Cristicchi, ex vincitore di Sanremo protagonista sul palco dell’Ariston anche nel 2019.

Simone Cristicchi tornerà a Sanremo dopo sei anni nel 2019. Il brano che presenterà al 69° Festival è Abbi cura di me, una canzone che ha destato la curiosità di molti suoi fan, vista la lunga assenza dalle scene musicali. In attesa di poter ascoltare questo nuovo pezzo, ripercorriamo la carriera del cantautore e rapper romano attraverso le sue migliori canzoni.

Simone Cristicchi: le canzoni migliori

Con soli quattro album in studio all’attivo, fino a oggi, Cristicchi è riuscito comunque a scrivere pagine importanti della nostra musica negli anni Duemila, pubblicando dei veri e propri capolavori. A partire da Ti regalerò una rosa, il suo brano più importante, vincitore del Festival di Sanremo del 2007. Riascoltiamo insieme i suoi pezzi più famosi.

Simone Cristicchi – Prete

Cominciamo questa carrellata di canzoni di Cristicchi con un brano poco conosciuto ma molto discusso: Prete. Si tratta di un pezzo in cui l’autore critica fortemente la Chiesa cattolica e la sua influenza sulle persone. L’accusa prende di mira un prete che ‘alimenta la bugia più grande della storia’, e prende di mira l’opulenza della Chiesa e il servilismo della politica ad essa. Tornando su questi temi, Cristicchi ha dichiarato in passato di ritenersi religioso, ma non cattolico.

Questo l’audio della versione non censurata del brano:

Simone Cristicchi – Studentessa universitaria

Singolo estratto dal primo album di Simone, Fabbricante di canzoni del 2005, venne presentato al festival Musicultura, dove vinse la Targa della Critica. Il testo narra la vita di una studentessa fuori sede, una siciliana trasferitasi a Roma che ripensa con nostalgia al proprio Paese. Un brano incentrato sulla contraddizione tra la malinconia e la felicità per una gravidanza inattesa.

Questo il video ufficiale di Studentessa universitaria:

Simone Cristicchi – Che bella gente

Con questo brano, Cristicchi fece il suo debutto sul palco dell’Ariston, partecipando tra i Giovani e arrivando fino al secondo posto. Il testo è dedicato a Mia Martini, e si pone come accusa verso coloro che giudicano, tradiscono, fanno buon viso a cattivo gioco mal celando una certa ipocrisia.

Ascoltiamo insieme questo brano dei cantautore romano:

Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

La canzone più celebre e celebrata di Cristicchi è quella che gli ha permesso di vincere il suo primo e finora unico Festival di Sanremo, nel 2007. Ti regalerò una rosa è scritta sotto forma di lettera di un uomo ricoverato per problemi mentali rivolta alla sua amata, un’ex paziente dello stesso ospedale psichiatrico. Grazie alla grande sensibilità del testo e la forma pulita delle musiche, il brano venne premiato anche con il Premio della Critica e il Premio Sala Stampa Radio-Tv.

Ecco il video del brano più famoso dell’artista romano:

Simone Cristicchi – Mi manchi

Tratta dal quarto e finora ultimo album di Simone, Album di famiglia del 2013, Mi manchi venne presentata a Sanremo insieme a La prima volta (che sono morto), non riuscendo però a conquistare l’apprezzamento di giudici e pubblico.

Questo il video ufficiale di Mi manchi:

