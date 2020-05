Da Alessandro Florenzi a Matteo Darmian passando per giocatori del calibro di Andrea Pirlo, Samuel Eto’o, Luca Toni e Ciro Ferrara. Ventuno tra giocatori e giocatrici di calcio di oggi e del recente passato, uniti sotto il nome di ‘Campioni a distanza’, scendono ‘in campo’ contro il Covid-19 con ‘Lo Stadio in un Cassetto’, brano inedito presentato da Warner Chappell Music Italiana e Apollo Records, con la collaborazione di Stars on Field, la distribuzione di Warner Music Italy e il patrocinio di Lega Serie A. Obiettivo dell’iniziativa: sostenere la battaglia contro il virus. Gli introiti derivanti dalla diffusione e commercializzazione della canzone, infatti, saranno interamente devoluti al fondo ‘Sempre con voi’ della Protezione Civile per il sostegno ai familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19.

