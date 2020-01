Riki, le canzoni migliori del giovane cantautore ex Amici di Maria De Filippi: da Perdo le parole a Gossip.

Riki è uno degli artisti più controversi mai usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Amato ma anche oggetto di critiche di tanto in tanto, dopo qualche anno di difficoltà nel 2020 è stato scelto per il cast del 70esimo Festival di Sanremo. Un’occasione più unica che rara per rilanciare in grande stile la propria carriera e diventare finalmente quel Big che potenzialmente avrebbe potuto essere già da diverso tempo.

Andiamo a ripercorrere la sua breve carriera fin qui attraverso tre delle sue canzoni più amate dal pubblico.

Riki: le canzoni migliori



Riki – Perdo le parole

Il primissimo singolo in assoluto del cantante di Segrate è anche uno dei suoi maggiori successi. Pubblicato il 5 maggio 2017, fa parte dell’omonimo album, il primo della carriera di Riccardo.

Un brano pop dedicato ai teenager e che si è guadagnato l’11esima posizione nella classifica dei singoli del 2017. Questo il video:

Riki – Balla con me

Altro singolo estratto dall’album Perdo le parole, è uno dei brani più amati e conosciuti della sua carriera. Una canzone che è servita a consolidare il suo status di rivelazione di quell’edizione di Amici, vinta peraltro da un suo compagno di squadra, il ballerino Andreas Muller.

Un piccolo smacco, anche se va detto che tra i cantanti di quell’edizione Riki è certamente quello che ha avuto il maggior successo (ricordiamo che in gara c’erano anche Thomas Bocchimpani e Federica Carta). Questo il video ufficiale:

Riki – Gossip

Chiudiamo con il brano del rilancio di Riccardo. Dopo un paio di anni con più delusioni che successi, sul finire del 2019 il cantante ha messo in atto una strategia di marketing con il suo manager Francesco Facchinetti che ha rilanciato completamente la sua carriera, tanto da portarlo nel giro di pochi mesi anche a Sanremo.

Di seguito il video di Gossip: