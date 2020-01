Elettra Lamborghini, le canzoni più amate dai fan: dal successo mondiale di Pem Pem a Fanfare, il singolo con Gué Pequeno.

Elettra Lamborghini è la concorrente del Festival di Sanremo 2020 che probabilmente farà più discutere. Non conosciamo ancora quale sarà la canzone che presenterà, ma di certo il suo genere è un qualcosa di nuovo per il palco dell’Ariston, e le sue capacità canore sono differenti rispetto a molti degli artisti che hanno fatto la storia a Sanremo.

Dopo aver conquistato il pubblico nel ruolo di coach a The Voice of Italy, riuscirà a convincere anche gli scettici nella kermesse canora più prestigiosa d’Italia? In attesa di scoprirlo, riascoltiamo insieme i suoi maggiori successi.

Elettra Lamborghini: le canzoni più famose



Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini – Pem Pem

Primo singolo da solista nella carriera dell’ereditiera, dopo il successo del feat. con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel remix di Lamborghini, Pem Pem è un brano in lingua spagnola che strizza l’occhio al reggaeton.

La portata del suo successo è internazionale. Non a caso nel gennaio 2018 l’ereditierà lo ha presentato anche durante l’halftime show NBA allo Staples Center di Los Angeles, la casa della franchigia dei Lakers. Un primo grande successo per la regina del twerking. Ecco il video:

Elettra Lamborghini – Mala

Dopo il boom di Pem Pem, la Lamborghini torna a lanciare un singolo sul finire del 2018. Si tratta di Mala, secondo estratto ufficiale dal suo primo album, Twerking Queen. Anche stavolta il successo è straordinario, specialmente su YouTube. Questo il video ufficiale:

Elettra Lamborghini – Fanfare

Chiudiamo con la sua hit estiva del 2019, Fanfare. Sull’onda del successo ottenuto come coach a The Voice, la cantante emiliana per lanciare il suo primo album decide di pubblicare un altro singolo in collaborazione con Gué, suo collega proprio tra le sedie del talent di casa Rai.

Il risultato è un pezzo diventato virale per alcuni giorni, ma che non è riuscito a centrare il successo di Pem Pem. Ecco il video ufficiale: