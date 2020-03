I militari delle sezione radiomobile della compagnia di Borgo Panigale, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con a bordo due persone, di 20 e 25 anni, provenienti da Parma.

Alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che si stavano recando all’aeroporto per prendere un aereo per Madrid, per un viaggio di piacere.

Per tale motivo i due sono stati denunciati per la violazione del Dpcm sull’emergenza sanitaria e invitati a rientrare nella loro provincia.

Parma, l’autostrada A1 è sgombera: il video in timelapse in riproduzione….

I militari del nucleo radiomobile, si legge in una nota, hanno fermato l’auto su cui viaggiavano i due durante un controllo alla circolazione stradale, e “alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia” i ragazzi hanno risposto che “si stavano recando all’aeroporto per prendere un aereo per Madrid, per un viaggio di piacere”.





Fonte