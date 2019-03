Le migliori canzoni dei Blur: da Parklife a Tender, passando per Charmless Man, Song 2 e Country House.

I Blur sono stati una delle due formazioni più importanti del britpop, e quindi del rock anni Novanta una volta smaltita l’esplosione del grunge. Molti dei loro album pubblicati in quel decennio sono divenuti delle pietre miliari per tutte le band indie degli anni Duemila, aprendo di fatto le porte a tante nuove tendenze.

Riscopriamo insieme cinque delle migliori canzoni dei Blur nella loro intera carriera.

Le migliori canzoni dei Blur

Quando il britpop era il genere più in voga nel Regno Unito, i Blur erano gli unici a riuscire a tenere testa agli scatenati Oasis dei fratelli Gallagher (o anche il contrario). La band di Damon Albarn lanciò negli anni Novanta e fino ai primi anni Duemila una serie di hit destinate a restare per sempre nella storia del rock alternativo.

Andiamo a riascoltare cinque dei classici più amati di una formazione capace di essere moderna ancora oggi.

Blur – Parklife

Title track dell’album del 1994, Parklife è una delle canzoni più amate del gruppo di Damon Albarn e Graham Coxon. Vinse ai Brit Awards del 1995 il premio per il Miglior singolo britannico e per il Miglior video.

Blur – Country House

Singolo pubblicato nel 1995 ed estratto dall’album The Great Escape, la canzone è uno dei brani simbolo della “battaglia del britpop” che vedeva opposti Blur e Oasis. Lanciata in contemporanea con Roll with It del gruppo dei fratelli Gallagher, vinse il testa a testa con 276mila copie vendute contro 216mila.

Blur – Charmless Man

Quarto singolo di The Great Escape, la splendida Charmless Man fa riferimento nel titolo alla canzone This Charming Man degli Smiths. Stando alle parole di Damon Albarn, era il brano che metteva fine a qualcosa, “sostanzialmente al britpop“.

Blur – Song 2

Presentata per la prima volta nell’estate del 1996, quando non aveva ancora un nome e per questo venne chiamata Song 2 da Damon Albarn (titolo poi divenuto definitivo), è una delle canzoni più famose dei Blur. Venne pubblicata nell’aprile del 1997.

In poco più di due minuti la band britannica dà sfogo a tutta la sua energia di chiara derivazione grunge. Con gli anni il suo ritornello è stato premiato da alcune riviste, come NME, come il più esplosivo di tutti i tempi.

Blur – Tender

Primo estratto dall’album 13, Tender è un’altra delle più celebri composizioni di Damon Albarn e Graham Coxon. Venne presentata dal vivo per la prima volta al Festival di Sanremo 1999.

