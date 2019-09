Oltre mille chilometri a piedi. Più di due mesi di viaggio per raggiungere Strasburgo. Un viaggio da migrante per consegnare all’Europa una lettera. Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, che da anni si occupa degli ultimi e degli emarginati, ha raggiunto la sede del Parlamento europeo e nelle mani del presidente David Sassoli ha consegnato la sua lettera-appello. “Dobbiamo impegnarci per contribuire e rafforzare sempre più l’Unione europea, soprattutto nella solidarietà, nell’ospitalità e nell’accoglienza”, scrive il missionario laico che lo scorso anno ha accolto nella sua struttura Papa Francesco. “Una giusta e stabile società non può lasciare indietro i più deboli, è nostro dovere soccorrere chi si trova in difficoltà. Ogni uomo e donna è da rispettare, ha diritto di mangiare, di una casa, di un lavoro, vale per ogni emarginato, emigrante, immigrato, profugo”.

