Le migliori canzoni degli Articolo 31: dall’inno Ohi Maria a Gente che spera, tutti i brani più amati di J-Ax e DJ Jad.

Gli Articolo 31 hanno fatto la storia della musica hip hop italiana. Che li si ami o li si odi, erano loro nei primi anni Novanta l’alternativa al rap dei centri sociali o a quello edulcorato e posticcio di Jovanotti. Senza prendersi mai sul serio, J-Ax e DJ Jad hanno scritto dei veri inni, facendo dello scratch un’arte e delle rime un nuovo modello di comunicazione.

Andiamo a ripercorrere brevemente la loro carriera attraverso cinque delle loro canzoni migliori.

Articolo 31: le canzoni migliori

Articolo 31 – Ohi Maria

Scritta da J-Ax, Ohi Maria è la prima vera grande hit del duo. Maria è ovviamente la personificazione femminile della marijuana, cui viene dedicata una canzone d’amore originale e molto divertente.

Grazie a questo brano, nel 1995 gli Articolo vinsero Un disco per l’estate, diventando davvero popolari a livello mainstream. Ecco il video di Ohi Maria:

Articolo 31 – Tranqi Funky

Da Messa di vespiri a Così com’è, gli Articolo cambiano album e in parte stile, ma continuano a domare la cresta di un’onda di successo straordinario. Brano celeberrimo, Tranqi Funky è divenuto con gli anni il simbolo di quel genere che Ax e soci chiamavano Spaghetti Funk.

Questo il video ufficiale di Tranqi Funky:

Articolo 31 – 2030

Altro pezzo di Così com’è, 2030 è un pezzo mostruosamente attuale. L’Ax degli anni Novanta elaborò un futuro distopico per sottolineare con nostalgia i valori degli anni Novanta.

Tante le premonizioni che si sono rivelate veritiere. Dall’alienazione sociale figlia di internet all’inquinamento atmosferico. Ecco il video di 2030:

Articolo 31 – Domani

Forse la canzone più famosa degli Articolo 31 anni Novanta, in duetto con Paola Folli. Un brano che per molti aspetti anticipa quello che è diventato il rap negli ultimi anni, con un’apertura al pop e al canto melodico, oggi un must per ogni buona hit.

Ecco l’audio di Domani:

Articolo 31 – Gente che spera

Con Domani smetto gli Articolo entrano nel nuovo millennio e stravolgono il proprio stile, abbandonando le derivazioni funky e abbracciando un pop rock, vicino per certi versi al punk, e tante contaminazioni derivanti da altri generi.

In questo storico album è presente anche la splendida Gente che spera, in collaborazione con Reverendo, un rapper di origine barese molto famoso in Puglia. Di seguito l’audio di Gente che spera:

