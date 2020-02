Gigi D’Alessio, le canzoni migliori: da Non dirgli mai a La prima stella, i brani di maggior successo del cantautore napoletano.

Gigi D’Alessio è stato il cantautore più importante tra quelli che hanno fatto abbracciare definitivamente la neomelodia napoletana alla musica pop italiana. Il tutto senza mai limitarsi al ruolo di artista di contorno.

Vituperato da molti, ha in realtà dimostrato in tanti anni di carriera di saper scrivere e cantare grandi canzoni, passando con agilità dal napoletano all’italiano e concedendosi anche successi in lingua spagnola. Andiamo a riscoprire cinque dei maggiori successi della sua carriera.

Gigi D’Alessio: le canzoni migliori



Gigi D’Alessio – Non dirgli mai

Primo estratto dal suo ottavo album in studio, Non dirgli mai è il brano che aprì le porte della carriera del giovane D’Alessio alla scena musicale mainstream italiana.

Venne infatti presentato al Festival di Sanremo, arrivando in decima posizione. Non fu un successo clamoroso in termini di vendite, ma è diventato con gli anni uno dei brani simbolo del suo percorso artistico. Di seguito la sua versione 20 anni dopo:

Gigi D’Alessio – Tu che ne sai

A un anno di distanza, Gigi si ripresentò a Sanremo con Tu che ne sai, ballata che anticipava l’album Il cammino dell’età, altro grande successo della sua carriera.

Alla fine della kermesse arrivò ottavo, ma il brano venne apprezzato anche dopo il Festival. Ecco l’audio di Tu che ne sai:

Gigi D’Alessio – L’amore che non c’è

Altro singolo presentato sul palco di Sanremo, nel 2005, accompagnò l’uscita dell’album dal vivo Cuorincoro.

Fu un grandissimo successo, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica dei singoli italiana. Di seguito il video ufficiale:

Gigi D’Alessio – Primo appuntamento

Se L’amore che non c’è aveva solo sfiorato la testa della classifica, Primo appuntamento riuscì nell’impresa di arrivare in vetta alla graduatoria dei singoli in Italia. Primo e finora unico brano di Gigi ad arrivare più in alto di tutto.

Si tratta del primo estratto dal dodicesimo album della sua carriera, Made in Italy. Pur essendo il suo maggior successo è comunque oggi meno conosciuta di alcune canzoni precedenti. Di seguito il video:

Gigi D’Alessio – La prima stella

E chiudiamo facendo un salto in avanti nel tempo, fino al 2017. Gigi torna a Sanremo con il brano La prima stella, un dolcissimo pezzo dedicato alla madre scomparsa quando aveva solo 18 anni.

Non sarà stato il suo maggior successo, ma è uno brani più emozionanti della sua carriera. Questo il video: