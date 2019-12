Le cinque migliori canzoni di Frank Sinatra: da New York, New York a Luck Be A Lady.

Frank Sinatra è una leggenda la cui musica ha attraversato i decenni dalla Seconda guerra mondiale agli anni ’90. Fino alla sua morte nel 1998, ha continuato a esibirsi come uno dei più amati performer del mondo, attirando folla ovunque andasse.

Il cantante è associato a così tanti momenti iconici della cultura americana degli ultimi 70 anni, ma gli anni del Rat Pack sono probabilmente i più memorabili.

I giovani moderni hanno scoperto lo stile, lo spirito e la musica degli anni ’50 e ’60, quando Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Junior, Peter Lawford e Joey Bishop erano l’epitome dell’essere cool. Ecco alcune delle migliori canzoni di Frank Sinatra.

Frank Sinatra: le canzoni più amate



Partiamo con New York, New York: l’apertura di questa canzone è entusiasmante: “Start spreading the news” (sto diffondendo la notizia, tradotto) ci fa venire voglia di unirci in coro e di iniziare a camminare.

Se mai ci fosse un inno nazionale di New York City, questo sarebbe sicuramente l’ideale.

Passiamo a My Kind of Town (Chicago Is): questo tributo a Chicago è stato scritto per il film Rat Pack del 1964, intitolato Robin and the 7 Hoods.

È diventato una sorta di tema musicale della città di Chicago, un po’ come New York, New York per la Grande Mela.

C’è, poi, My Way: cantata anche da Elvis Presley nei suoi ultimi anni, la canzone racconta molto del cantante.

Questo brano sicuramente dà all’ascoltatore un assaggio della voce e della personalità che caratterizzavano Frank Sinatra in quanto artista.

Sorprendentemente, è il brano più richiesto per celebrare funerali.

Frank Sinatra: Strangers in the Night e Luck Be a Lady



Citiamo, poi, Strangers in the Night: questa canzone è stata fatta e rifatta tante volte, ma la registrazione di Strangers in the Night del 1966 di Sinatra non può essere superata.

Sentirlo cantare “doobie, doobie, doo” probabilmente la cosa migliore della canzone. Questo brano ha inaugurato una sorta di ritorno di Sinatra nelle classifiche pop.

Infine, menzioniamo Luck Be A Lady: questa canzone del musical Guys and Dolls è stata successivamente ripresa e associata a Frank Sinatra.

