Al Bano, le canzoni più belle da solista: dal grandissimo successo di Nel sole al ritorno sul podio di Sanremo con Nel perdono.

Al Bano è da oltre 50 anni uno dei cantanti più amati d’Italia. Un artista trasversale, capace di essere apprezzato dai suoi fan di vecchia data ma anche dalle generazioni più giovani, grazie alla sua splendida voce e a una capacità di catturare melodie semplici e trasmettere emozioni forti in ogni singolo pezzo.

Ripercorriamo insieme le fasi salienti della sua lunghissima carriera riascoltando cinque dei suoi brani simbolo da solista.

Al Bano: le canzoni migliori

Senza Romina, Al Bano ha pubblicato la bellezza di 35 album. Un numero molto importante, che denota una carriera davvero consistente anche da solista, seppur parzialmente di minor successo rispetto a quella con la moglie.

Eppure, forse i suoi brani più convincenti sono proprio quelli cantati in solitaria. Ecco cinque dei suoi più grandi capolavori, pezzi che per un motivo o per un altro hanno segnato la sua immensa carriera.

Al Bano

Al Bano – Nel sole

Il più grande successo della carriera solista di Al Bano è ancora oggi probabilmente il suo brano migliore, quello che per primo ha mostrato al mondo del sue straordinarie doti canore. Oltre a dare il titolo al celebre brano, Nel sole è anche il nome del suo primo album ufficiale e di un film con protagonisti lo stesso Al Bano e Romina Power. Tutti questi lavori sono usciti nel 1967.

Di seguito l’audio di Nel sole:

Al Bano – La siepe

L’anno dopo il trionfo di Nel sole, l’artista pugliese si presenta per la prima volta a Sanremo con La siepe, un brano di minor impatto ma capace comunque di conquistare il premio speciale della critica durante la kermesse (arrivando però al nono posto finale).

Ecco l’audio di La siepe:

Al Bano – Pensando a te

Lo immaginate il cantante di Cellino San Marco come interprete del tormentone dell’estate? Oggi è difficile da credere, ma nel 1969 l’artista riuscì nell’impresa di far cantare per tutta la bella stagione gli italiani con il brano Pensando a te, che arrivò ai vertici delle classifiche e conquistò il Disco per l’estate.

Ecco l’audio di Pensando a te:

Al Bano – È la mia vita

Facciamo un bel salto temporale di quasi trent’anni. Un momento di svolta nella carriera di Al Bano fu la fine del rapporto con Romina Power. Poco dopo la rottura, il cantante si presentò a Sanremo con un nuovo brano solista, È la mia vita, tornando a far sentire tutte le sue capacità vocali, in parte sacrificate durante gli anni d’oro della coppia. Il risultato fu un buon settimo posto.

Di seguito l’audio di È la mia vita:

Al Bano – Nel perdono

Ma il miglior risultato sanremese da solista il cantante pugliese lo ottenne solo più tardi, nel 2007, con il brano Nel perdono, singolo proveniente dall’album Cercami nel cuore della gente. Un pezzo che vanta un testo scritto da Renato Zero, Vincenzo Incenzo e anche il figlio Yari Carrisi, e che si è arreso solo alla splendida prova di Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa.

Di seguito il video di Nel perdono: