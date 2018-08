Le migliori canzoni delle serie TV: da The Game Of Thrones al David Bowie ‘nascosto’ nella quarta serie di American Horror Story.

Serie Tv che passione! Ma cosa sarebbero le nostre serie preferite se non fossero accompagnate dalle canzoni? Abbiamo casi di colonne sonore indimenticabili e altri casi di chicche inserite in una delle tante puntate di una delle tantissime serie. Ma agli appassionati nulla passa inosservato. E allora andiamo alla scoperta delle cinque migliori canzoni delle serie TV.

Le cinque canzoni migliori delle serie TV

Dai singoli alle sigle, da The Games Of Thrones a Gomorra: le migliori canzoni delle serie TV regalano emozioni, fanno pensare immediatamente ai nostri personaggi preferiti o semplicemente rimandano a una scena particolarmente significativa. Ecco per voi la nostra selezione.

Ramin Djawadi, Main Titles (The Game of Thrones)

Iniziamo con un tocco epico, ossia con la canzone di apertura di The Games Of Thrones, la serie tv diventata in pochissimo tempo un vero e proprio tormentone. Così come il suo tema iniziale. Bastano le prime note della canzone di Ramin Djawadi per chiamare a raccolta gli appassionati.

Di seguito il video della canzone di apertura di Games Of Thrones:

Barenaked Ladies, The Big Bang Theory Song (The Big Bang Theory)

Impossibile non menzionare la storia dell’origine mondo raccontata in meno di centoventi secondi. Questo è The Big Bang Theory Song di Barenaked Ladies, canzone di The Big Bang Theory, altra serie televisiva diventata un cult negli ultimi anni.

Di seguito il video di The Big Bang Theory Song:

David Bowie, Life On Mars? (American Horror Story)

La quarta stagione dell’acclamata serie televisiva si apre con uno dei più grandi successi di David Bowie, Life On Mars?. Il genio estroso del Duca Bianco incontra e si fonde con il clima quasi angosciante della serie televisiva. Fantastico.

Di seguito il video di Life On Mars? di David Bowie

Rodrigo Amarante, Tuyo (Narcos)

Altro pezzo immancabile nella nostra selezione delle migliori canzoni delle serie tv: Narcos ha rapito milioni di spettatori, Tuyo di Rodrigo Amarante. Le note del brano ci proiettano come per magia nell’America latina, o meglio nei sobborghi dell’America latina, dove l’orgoglio e la dignità dell’uomo non muoiono mai. Nonostante tutto.

Di seguito il video di Tuyo:

NTO’ & Lucariello – Nuje vulimme ‘na speranza (Gomorra)

Non potevamo non includere un pizzico di Italia nella nostra selezione. Negli ultimi anni il nostro paese ha dimostrato di poter essere competitivo sia per quanto riguarda le serie televisive che per quanto riguarda la musica. Nuje vulimme ‘na speranza, resa famosa dalla serie Gomorra, è una denuncia nuda e cruda, un dito puntato contro la Camorra e i suoi reati, una reazione, una mano alzata, come recita il testo, in un mare di omertà.

Di seguito il video di Nuje vulimme ‘na speranza

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/GameOfThrones/

Le migliori canzoni delle serie TV: 1992 e 1993

Una menzione a parte la meritano 1992 e 1993, la serie italiana che si sofferma sui compromessi e sulle illusioni dell’Italia subito dopo la fine della Prima Repubblica. La serie, ideata da Stefano Accorsi e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, ci fa vivere proprio tutto degli anni Novanta, inclusa la musica di quel periodo. Di originale c’è poco, ma volete mettere la carica dei Pearl Jam e dei Duran Duran?

Nella seconda stagione della serie (1993), spiccano canzoni del tipo di Fade into you di Mazzy Star, What is love di Haddaway, la fantastica Ordinary World dei Duran Duran o Disarm dei Smashing Pumpkins, forse il punto più alto dal punto di vista emotivo sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda la trama.

Di seguito il video di Disarm dei The Smashing Pumpkins: