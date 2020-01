Da My Life a Family Affair, le 5 canzoni di Mary J Blige che hanno fatto la storia dell’R&B moderno.

Nel corso della sua discografia, lunga decenni, Mary J Blige è stata un canale di dolore e di guarigione per tutti. Ha condiviso il suo mondo e ha dato generosamente se stessa in oltre 13 album in studio e rimane uno dei punti di fornza nell’R&B.

Iniziando come artista che ha mostrato al mainstream come fondere con successo il new jack swing in un marchio più soul di R&B hip-hop, la Blige ha continuato a far evolvere il suo suono nel tempo, mentre altri seguivano il suo esempio.

Dai suoi inizi negli anni ’90 fino ai primi dieci anni del 2000, Mary J Blige si è imposta come una delle cantanti più brillanti e innovative di R&B. Ecco le sue migliori canzoni.

Mary J Blige, le canzoni più amate



Partiamo da My Life: un tema ricorrente nelle migliori canzoni di Mary(e in tutta la sua discografia) è la frequenza con cui si è sentita fraintesa dal pubblico, dai media e dai suoi partner.

Sotto tutta la ferita e il dolore, la Blige ci ha ricordato, in diverse occasioni, che è solo umana. Come tanti cantanti R&B, Mary ha iniziato in chiesa e con My Life mette in mostra le sue radici evangeliche.

Il sound soul hip-hop di questo brano è catartico, spirituale e un ottimo promemoria del suo talento impressionante e della sua abilità artistica ad ampio raggio.

Passiamo, poi, a I Can Love You in questo singolo di Share My World, la Regina dell’Hip-Hop Soul ha collaborato con un’altra regina del genere, Lil ‘Kim.

I Can Love You rappresenta un momento unico di solidarietà femminile e un pezzo di storia dell’hip-hop.

Citiamo, poi, I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By, una delle numerose collaborazioni memorabili di Blige le hanno fatto guadagnato rispetto e adorazione nel mondo dell’R&B e dell’hip-hop.

Nel 1995, ha collaborato con Method Man di Wu-Tang per uno dei duetti d’amore più iconici dell’hip-hop.

Mary J Blige, Real Love e Family Affair



Real Love (con Notorious BIG): Notorious BIG è entrato nel mainstream grazie alla sua apparizione come ospite in un remix di questo che è un singolo di What’s The 411?

Questo remix divenne anche il modello per le collaborazioni R&B/hip-hop che Sean “Puffy” Combs e Bad Boy avrebbero sfornato nel corso del decennio successivo.

Infine, citiamo Family Affair: nel 2001, Blige procedeva verso una direzione più luminosa e aveva una visione più sana della vita. Chiamando il suo quinto album in studio No More Drama, ha iniziato una nuova era.

La canzone le è valsa sia un posto in cima alle classifiche (il suo primo successo n. 1) sia un posto nella storia della cultura pop.

