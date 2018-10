Da Morante a Lavia, al via stagione teatrale nel Lazio

Un’immagine di ‘Mediterranea’ il balletto firmato da Mauro Bigonzetti per la compagnia di Daniele Cipriani, in programma nel Lazio nella stagione dell’Atcl (foto Roberto Pintus)

Gabriele Lavia, e Giancarlo Fares con il pluripremiato ‘Bal’, Michele La Ginestra, Alessandro Benvenuti, Massimo Dapporto, Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina, Francesca Reggiani e Anna Valle, ma anche Giuseppe Zeno, Lucrezia Lante della Rovere, Marisa Laurito, Amanda Sandrelli, Laura Morante e Ascanio Celestini. Sono alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale dell’Atcl, il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, presentata oggi negli spazi del Polo ‘Roberto Rossellini’ da Alessandro Berdini, direttore artistico dell’Atcl accanto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Ventidue stagioni di Teatro di prosa all’interno dei comuni del Lazio, con 188 spettacoli a cui si aggiungono 32 spettacoli di Teatro contemporaneo, 6 rassegne di Teatro ragazzi con 28 spettacoli, programmazione e sostegno a vari progetti dedicati alla danza per un totale di 35 messe in scena accanto a 40 concerti in via di calendarizzazione. In programma, poi, la collaborazione con alcuni comuni per l’organizzazione di Festival estivi come.

Vulci Festival (Montalto di Castro), Tivoli Chiama! (Tivoli), Svicolando e Festa medievale (Priverno). Un anno, quindi, che pone il circuito multidisciplinare in stretta relazione con i territori del Lazio che saranno direttamente coinvolti nelle iniziative. La programmazione è diffusa nei teatri storici dei grandi centri e nei piccoli e medi Comuni che hanno sale in media di 200 posti riscuotendo un grande successo di pubblico.

La programmazione ha ottenuto, inoltre, un ottimo riscontro nelle sale appena riaperte. Al Teatro dell’Unione di Viterbo il calendario ha registrato il ‘sold out’ a tutti gli spettacoli proposti, mentre le sale di Priverno e Carpineto Romano hanno addirittura ottenuto 2 ‘sold out’ nella sola campagna abbonamenti. All’impegno di promozione nei territori equivale una progettualità artistica, che pone l’accento sui grandi protagonisti del teatro nazionale, con un’attenzione particolare non solo ai testi di tradizione, e molte sono le riscritture, ma soprattutto alla drammaturgia contemporanea.

Una valorizzazione del patrimonio artistico italiano, quello che viene definito ‘immateriale’, a cui Atcl dedica costantemente il suo lavoro, e che ha permesso di stringere importanti collaborazioni con Teatri e produttori. Nella nuova stagione in programma 2 debutti nazionali, 1 anteprima nazionale e 4 anteprime, grazie alla forte collaborazione tra Atcl, Comuni e compagnie. In sinergia con la Fondazione Teatro della Toscana, il Teatro dell’Unione di Viterbo ospiterà l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Gabriele Lavia, ‘ I giganti della Montagna’ di Luigi Pirandello.

Debutta, in prima nazionale, all’Auditorium Leone XIII di Carpineto Romano ‘E pensare che ero partito così bene… di Flavio Bucci, interprete insieme a Gloria Pomardi, e Marco Mattolini che cura anche la regia. Flavio Bucci racconta e si racconta fuori dai denti. La sua vita, la sua carriera, i successi e le défaillance, aneddoti e riflessioni filosofiche, citazioni dei suoi lavori e di quelli degli altri, consuetudini, vizi privati e pubbliche virtù dello spettacolo italiano e non.

‘Melampo’ scritto in forma di sceneggiatura tra il 1966 e il 1967 da Ennio Flaiano, è una trasparente favola moderna, venata di autentica comicità e ironia graffiante, in cui l’autore non fornisce risposte ma le moltiplica in un gioco di specchi sempre dominato da un’intelligenza ironica e inquieta, sarà presentato al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti in prima nazionale, protagonisti Carlo Lizzani, Stefano Messina e Claudia Crisafio con la regia di Massimo De Rossi.

Scritto e diretto da John Pielmeier, ‘Voci nel buio’, anteprima regionale al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, la prima nazionale sarà ad Arezzo, è un elettrizzante e sorprendente thriller, ambientato in una baita isolata, in cui rimane bloccata una famosa psicologa conduttrice di una seguitissima trasmissione radiofonica. Una straordinaria Laura Morante terrà il pubblico con il fiato sospeso, dando voce alla protagonista perseguitata da un maniaco.

Il Teatro Traiano di Civitavecchia presenta, invece, in anteprima 3 produzioni. Debutta ‘Miseria e nobiltà’ di Eduardo Scarpetta. Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere e Mariagrazia Cucinotta, attrici dal temperamento artistico tanto diverso, saranno invece insieme protagoniste di ‘Figlie di Eva’, testo firmato dalla stessa Andreozzi & Vincenzo Alfieri con Grazia Giardiello, regia Massimiliano Vado. Tre storie di donne, tra amori e delusioni.

Capolavoro di Luigi Magni che torna in scena dopo quarant’anni esatti dal suo debutto, ‘La commedia di Gaetanaccio’ è una commedia musicale che, con ironia e leggerezza, racconta le vicende di Gaetanaccio e della comunità di teatranti che, costretti a inventarsi la vita per sperare di sopravvivere, si trovano davanti al bivio del compromesso. In anteprima, prima del debutto nazionale al Teatro Eliseo di Roma il 19 febbraio 2019, avrà come protagonisti Giorgio Tirabassi, nel ruolo che fu di Gigi Proietti, e Carlotta Proietti con la regia di Giancarlo Fares.

L’attenzione al contemporaneo e alle più giovani formazioni teatrali comporta un sostegno sia a specifiche stagioni sviluppate su questa progettualità (come per esempio a Tivoli, Civitavecchia, Priverno e Pontinia) sia promuovendo artisti già affermati nei cartelloni di prosa. Così insieme ai vincitori del Premio In-Box, attesi Flavia Mastrella e Antonio Rezza, premiati con il Leone d’oro alla carriera per il Teatro 2018 alla Biennale di Venezia, Ascanio Celestini, Michele Sinisi, premio Anct – Premio della critica 2016 per ‘Miseria&Nobiltà’, Carrozzeria Orfeo, Frosini/Timpano, Punta Corsara, Industria Indipendente, Mario Perrotta solo per citare alcuni protagonisti.

La programmazione di teatro ragazzi vede la collaborazione di Casa dello spettatore con un progetto di ‘didattica della visione’ che coinvolgerà gli alunni dai 3 ai 10 anni degli istituti scolastici di Montalto di Castro, Magliano Sabina, Tuscania, al momento. L’associazione culturale Casa dello Spettatore si occupa a livello nazionale di formazione del pubblico e di educazione al teatro, con particolare attenzione alle giovani generazioni e al rapporto con la scuola. Agli spettacoli in matinée si aggiungono 3 rassegne di Teatro per le famiglie a Viterbo, Priverno e Montalto di Castro.

Per quanto riguarda la danza Atcl punta in questa stagione ad una programmazione trasversale a più stili e linguaggi con un calendario delle attività distribuito su gran parte del territorio regionale, alla valorizzazione di produzioni del panorama artistico nazionale e al sostegno di progetti regionali di rilievo. Tra le compagnie programmate in questa stagione, Daniele Cipriani entertainment, MK, Compagnia Artemis Danza, Gruppo Nanou, Spellbound Contemporary Ballet. Atcl sostiene, inoltre, la progettualità di Twain Centro di produzione regionale della compagnia Cie Twain dal 2016 e rinnova per la terza annualità la collaborazione con il Teatro Quarticciolo, nella programmazione di danza.

Dal 2017 inoltre la manifestazione sostiene ‘Trasmissioni’, il progetto di Teatri di Vetro che propone l’osservazione dei processi di creazione e di trasmissione coreografica, e ‘Not Dance’, la programmazione dedicata alla ricerca e alla sperimentazione nella danza contemporanea a cura di ‘Carrozzerie Not’. Inoltre nell’ottica di formare un nuovo pubblico e sensibilizzarlo al linguaggio del corpo, dal 2015 la danza è proposta anche nella programmazione del teatro ragazzi accompagnata da percorsi di educazione alla visione.

Per la musica, oltre alla storica programmazione di grandi concerti che svolgono una fondamentale azione per la diffusione della cultura musicale nei suoi diversi generi, dal 2015 Atcl attiva una circuitazione ‘mirata’ per educare ed avvicinare le nuove generazioni all’ascolto. Da qui l’attenzione alla musica, classica e jazz, con ensemble giovanili under 35 e all’attività corale supportando anche le iniziative organizzate da associazioni quali Arte2o e MArteLive, realtà dinamiche del panorama culturale della Regione.