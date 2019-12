Frank Zappa è stato uno dei più grandi geni musicali di sempre. Lo ricordiamo con cinque suoi capolavori.

Il 4 dicembre 1993 moriva per un cancro Frank Zappa, un artista indescrivibile. La sua presenza è ancora ben radicata nel mondo della musica attuale. I suoi brani sono immortali, il materiale inedito è ancora tantissimo e le sue dichiarazioni sono ormai delle perle, veri e propri aforismi utilizzati da fan e non.

Celebriamo la sua memoria con alcuni dei suoi migliori pezzi.

La morte di Frank Zappa

Il grandissimo compositore, che nella sua lunga carriera ha lanciato anche una splendida cover di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, è morto a 52 anni per un cancro alla prostata. Durante gli ultimi anni di vita, nonostante la malattia, non smise mai di far parlare di sé, annunciando addirittura di volersi candidare alla presidenza degli Stati Uniti con lo slogan: “Potrei mai far peggio di Ronald Reagan?“.

Un piccolo esempio di che tipo di personaggio straordinario, oltre che musicista unico, sia stato Zappa. Un personaggio che ci manca ogni giorno di più.



Le migliori canzoni di Frank Zappa

Scegliere cinque pezzi per rappresentare la discografia e la carriera di una macchina da musica come Zappa è un’operazione pressoché impossibile e anche piuttosto presuntuosa. Il grande compositore ha pubblicato nella sua carriera 39 album in studio, 52 live e 33 raccolte (di cui alcune postume). Fare una selezione è davvero arduo, ma noi ci abbiamo provato! Ecco cinque delle canzoni migliori di Frank.

Zappa – Muffin Man

Apriamo questa selezione di cinque brani dell’ex leader dei Mothers of Invention con Muffin Man, in questa splendida versione tratta dal live all’Hammersmith Odeon:

Frank Zappa – Montana

Altro brano fondamentale della discografia zappiana, Montana in questa versione live risale al 1974. Ecco tutta la follia e la genialità dell’artista e della sua incredibile band:

Frank Zappa – Peaches en Regalia

Forse il primo singolo di successo firmato da Frank Zappa, tratto dall’album più famoso della sua discografia, Hot Rats. Ascoltiamo Peaches en Regalia:

Frank Zappa – Watermelon in Easter Hay

La follia e la genialità di Frank Zappa come compositore hanno spesso fatto passare in secondo piano il suo incredibile talento come chitarrista. Non a caso è stato uno dei maestri di un certo Steve Vai ed è spesso inserito dalle riviste di settore come uno dei più grandi chitarristi di sempre (ventiduesimo per Rolling Stone). Una prova? Questa fantastica e intensissima Watermelon in Easter Hay:

Frank Zappa – Trouble Every Day

Chiudiamo questa rassegna con un brano del 1966, tratto da Freak Out! dei Mothers of Invention. Una piccola perla dello sperimentalismo che ha segnato l’intera carriera del compianto Frank. Ascoltiamo insieme Trouble Every Day:

