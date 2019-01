Tutti i cantanti che hanno vinto Sanremo più di una volta: da Modugno e Villa a Bobby Solo.

Vincere una volta il Festival di Sanremo è da campioni. Vincerlo più di una volta è da vere icone della musica. L’onore di conquistare la palma di plurivincitori del Festival della Canzone italiana è stato finora guadagnato solo da 12 artisti in 68 anni di storia del Festival.

Nell’edizione 2019 sono però molti gli ex campioni che potrebbero cercare di unirsi a questa élite di grande prestigio.

Sanremo: tutti i cantanti che hanno vinto più volte

Dai supercampioni Domenico Modugno e Claudio Villa ai tanti artisti che sono riusciti nel bis, sono finora solo 12 i cantanti riusciti ad andare oltre una vittoria.

4 gli artisti a essere riusciti nella doppietta consecutiva (Modugno, Di Bari, Dorelli Pizzi), mentre gli artisti che hanno il record del maggior tempo trascorso tra la prima e l’ultima vittoria sono i Matia Bazar, riusciti nell’impresa di fare il bis dopo 24 anni.

Iva Zanicchi

Ecco la graduatoria completa:

4 – Domenico Modugno (1958, 1959, 1962, 1966)

4 – Claudio Villa (1955, 1957, 1962, 1967)

3 – Iva Zanicchi (1967, 1969, 1974)

2 – Matia Bazar (1978, 2002)

2 – Gigliola Cinquetti (1964, 1966)

2 – Nicola Di Bari (1971, 1972)

2 – Peppino Di Capri (1973, 1976)

2 – Johnny Dorelli (1958, 1959)

2 – Anna Oxa (1989, 1999)

2 – Nilla Pizzi (1951, 1952)

2 – Enrico Ruggeri (1987, 1993)

2 – Bobby Solo (1965, 1969)

Sanremo 2019: gli artisti che possono fare il bis

Sono quattro gli artisti in gara nel 2019 che possono ambire a entrare nell’élite dei plurivincitori: si tratta di Arisa, Francesco Renga, Il Volo e Simone Cristicchi. Tra questi, gli unici realmente competitivi per il bis sembrerebbero essere i tre tenorini de Il Volo che, con due vittorie su due, centrerebbero un altro record.

Restano però in piedi le candidature di Renga e Arisa, artisti da sempre molto amati dalle parti dell’Ariston. Più complessa la candidatura di Cristicchi, sempre raffinato ma probabilmente non abbastanza ‘sulla cresta dell’onda’ in questo periodo per poter sperare di convincere il pubblico con il televoto.

Di seguito il video della prima vittoria de Il Volo con Grande amore: