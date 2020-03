Le migliori canzoni dei Bon Jovi: da Livin’ On A Prayer a It’s My Life, ecco i brani più iconici della band glam rock.

I Bon Jovi, senza dubbio, sono uno dei gruppi rock più famosi e di successo della loro generazione. Anche dopo che la maggior parte delle band glam è andata perdendosi, hanno continuato a produrre canzoni di successo a causa della forza e della diversità del loro songwriting.

E, sebbene Jon Bon Jovi abbia superato i 50 anni, non importa sia ‘adulto’: la sua musica non invecchierà mai. Pertanto, ecco le 5 migliori canzoni della carriera della band.

Bon Jovi, le canzoni più amate



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi

Iniziamo la nostra lista con Livin’ On A Prayer, dell’album Slippery When Wet del 1986.

Ci sono canzoni di successo e ci sono canzoni che definiscono le carriere. Livin’ on a Prayer è l’apice della carriera dei Bon Jovi, una canzone che è diventata un fenomeno culturale della sua epoca.

Il video di Livin’ On A Prayer:

La storia di Tommy e Gina che lavorano duramente per il loro amore non invecchierà mai, proprio come Jon Bon Jovi stesso.

Passiamo, poi, a Wanted Dead or Alive, anch’essa contenuta nell’album Slippery When Wet.

Il video di Wanted Dead or Live:

Sebbene questa canzone non sia uno dei successi numero uno dei Bon Jovi, la quantità incredibile di volte in cui è stata riprodotta nelle stazioni radio rock classiche parla da sola.

Le immagini da cowboy di Jon Bon Jovi, un’analogia tra un fuorilegge e un musicista rock itinerante, accoppiata al riff acustico di Richie Sambora lo rendono un grande brano.

Citiamo, poi, It’s My Life, contenuta nell’album Crush del 2000. Il titolo dell’album fungeva da definizione perfetta di un lavoro di ritorno che nessuno si aspettava e It’s My Life ha giustamente guadagnato il titolo di una delle canzoni più memorabili dei Bon Jovi.

Il video di It’s My Life:

È diventato un inno che ha attratto molti fan e ha decretare il gruppo come una delle band che resteranno eternamente nella storia della musica.

Bon Jovi, Always e Bed of Roses



Menzioniamo, in questo elenco, l’indimenticabile e struggente power ballad Always, contenuta nel greatest hits Cross Road, pubblicato nel 1994.

Il video di Always:

Il brano, in un primo momento, fu scritto e concepito per entrare a far parte della colonna sonora del film Triplo Gioco, arrivato al cinema nel 1993.

Nel testo, infatti, in apertura viene pronunciata la frase “Romeo is bleeding“, chiaro riferimento alla pellicola che, in seguito, fu molto criticata dalla band che decise di non prestare la canzone ai produttori.

Infine, c’è Bed of Roses, presente nell’album Keep the Faith del 1993. È una delle ballate principali degli anni ’90.

Quando la band entrò nel nuovo decennio, dimostrarono la loro maturità con questa canzone, mentre la musica popolare intorno a loro si allontanava dalla vivacità degli anni ’80.

Il video di Bed of Roses:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi