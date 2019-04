Prince, le canzoni migliori: da Little Red Corvette a The Most Beautiful Girl in the World, i cinque brani più famosi del musicista americano.

La perdita di Prince è stata un colpo durissimo per tutto il mondo della musica. Pochi artisti si sono guadagnati più di lui l’appellativo di genio. La sua grandezza è ancora oggi sorprendente.

Perché in Prince era presente tutto: il talento puro, un grande gusto, una voce versatile, capacità musicali fuori dal comune, una curiosità fondamentale per ogni tipo di artista. Anche per questo non può che mancarci ancora oggi.

Per celebrare la sua memoria, andiamo a riascoltare insieme cinque dei suoi brani più famosi.

Prince: le canzoni migliori

La carriera di Prince è stata lunga e molto molto intensa. In una trentina d’anni il musicista è stato capace di produrre 39 album in studio e tantissimi altri lavori collaterali di grandissimo rilievo.

Proviamo a sintetizzare la sua carriera in soli cinque pezzi: ecco i brani più amati di Prince.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/prince

Prince – Little Red Corvette

Tra i classici del repertorio di Prince, Little Red Corvette è certo uno dei più amati ancora oggi. Pubblicato nel 1982 come singolo estratto dall’album 1999, riuscì a conquistare il pubblico grazie alle sonorità pop ma anche R&B in esso presenti.

Il suo assolo di chitarra, eseguito dallo stesso Prince, è uno dei più apprezzati della storia dello strumento. Di seguito il video ufficiale di Little Red Corvette:

Prince – Purple Rain

Silenzio. Quando si parla di un brano come Purple Rain, c’è davvero poco da aggiungere. Bisogna solo far silenzio e lasciarsi trasportare. Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei capolavori assoluti del repertorio di Prince ma più in generale della storia della musica.

In esso la fusione di rock, pop e melodie gospel raggiunge dei livelli di perfezione tali da rendere ancora oggi questo brano tremendamente attuale. Ecco il video ufficiale di Purple Rain:

Prince – Kiss

Il lato più intenso di Prince si alternava spesso a quello più frizzante, come nel caso dell’irresistibile Kiss, brano del 1986 tratto da Parade. Qui la vena funk dell’artista prende il sopravvento su quella pop rock, e il risultato è un brano minimale ma pieno di ritmo.

Di seguito il video ufficiale di Kiss:

Prince – Diamonds and Pearls

Title track del famoso album di Prince del 1991, Diamonds and Pearls si distingue dalla sua precedente produzione per uno sviluppo ulteriore delle sue ricerche musicali e delle sue commistioni. Qui al funk, al pop, al rock e all’R&B si iniziano ad aggiungere elementi più prettamente anni Novanta.

Ecco il video ufficiale di Diamonds and Pearls:

Prince – The Most Beautiful Girl in the World

Brano del 1994, estratto da The Gold Experience, è stata al centro di un brutto iter giudiziario per un presunto plagio. A denunciare Prince furono Bruno Bergonzi e Michele Vicino, che riscontrarono un’eccessiva somiglianza del brano di Prince al loro Takin’ Me to Paradise del 1983.

Alla fine la Corte di Cassazione condannò l’artista americano nel maggio 2015. Nonostante ciò, il pezzo nella sua versione rimane davvero intrigante e sensuale, e vale la pena ascoltarlo. Ecco The Most Beatiful Girl in the World:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/prince