I concerti più attesi in Italia nel 2020: da Tiziano Ferro a Vasco Rossi, passando per le grandi star internazionali.

Il 2019 sta per giungere al termine, e per il 2020 sono già stati annunciati tantissimi concerti di prestigio in Italia. Ce n’è per tutti i gusti: dai grandi della musica italiana ai big del rock e del metal.

Facciamo mente locale: ecco i concerti più attesi in Italia nel 2020.

I concerti più attesi in Italia nel 2020

Partiamo dai grandi show dei cantanti italiani. Il 2020 sarà un anno di grandi tour, grandi eventi e grandi feste. C’è ad esempio la tournée di Tiziano Ferro, che festeggia i 40 anni con una lunga serie di concerti negli stadi italiani. Tra questi segnaliamo in particolare la prima volta al San Paolo di Napoli per il cantautore di Latina, il 24 giugno 2020.

Da Tiziano a Ultimo il salto è piuttosto breve. Anche il cantante di Colpa delle favole girerà l’Italia cantando negli stadi, con un gran finale previsto però addirittura al Circo Massimo il 19 luglio 2020.

Stessa location per Vasco Rossi, che nel suo giro per i festival rock più importanti d’Italia farà tappa anche al Rock in Roma, e ha scelto come location proprio il Circo Massimo, per entrare nella leggenda come già successo a Bruce Springsteen e ai Rolling Stones. La data è quella del 19 giugno 2020.

Tornando agli stadi, invece, un’altra delle tournée più attese è quella di Cesare Cremonini, che festeggerà invece con tutti propri fan i vent’anni di carriera. In particolare, va segnalato il suo live all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 18 luglio 2020.

E chiudiamo questa rassegna di concerti italiani imperdibili con Luciano Ligabue, che ha annunciato una festa per i 30 anni di carriera il 12 settembre 2020. Nell’occasione, inaugurerà anche la RCF Arena di Campovolo. Niente male no?



Ligabue

I live più attesi del 2020

Ma non mancheranno anche i mega concerti delle più importanti rockstar del mondo. Partiamo dai Kiss, che torneranno in Italia per quello che dovrebbe essere l’ultimo concerto nei nostri confini, in programma il 13 luglio 2020 all’Arena di Verona.

Grande ritorno per i Queen che, con Adam Lambert alla voce, faranno tappa nel nostro paese per il The Rhapsody Tour il 24 maggio all’Unipol Arena di Bologna.

In ambito rock, o meglio metal, passiamo ai Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, che finalmente tornerà nel nostro paese il 19 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna con un live che sarà aperto addirittura dai Judas Priest.

Va sottolineato poi l’eccezionale ritorno di Paul McCartney, che torna in Italia a distanza di sette anni con una doppietta di concerti da brividi. L’ex Beatles si esibirà a Lucca e a Napoli, in Piazza Plebiscito (quest’ultimo concerto il 10 giugno).

E chiudiamo con un altro dei grandissimi nomi della storia del rock e del blues. Torna infatti in Italia Eric Clapton, per un live che potrebbe anche essere l’ultimo della sua carriera nel nostro paese. La data da segnalare è quella dell’8 giugno all’Unipol Arena di Bologna.

Di seguito il video di Layla di Eric Clapton: