Da 'Leonardo' a 'Città eterna', nuove serie internazionali Rai

La direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, tra Simone Emmelius (responsabile direzione Drama di Zdf, a destra) e Takis Candilis (dg palinsesto e programmi di France Tv a sinistra) Foto: Anna Camerlingo

La Rai punta su ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’, due serie internazionali in fase di realizzazione e frutto della nuova alleanza a tre tra Rai, France Télévisions e Zdf, nata quest’anno per competere con la serialità internazionale targata Netflix e Amazon. Li ha annunciati la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, al Prix Italia in corso a Capri. ‘Leonardo’ è una serie in otto parti dedicata al genio della pittura rinascimentale e uscirà nel 2019, anno in cui ricorre il cinquecentenario della sua morte e in cui il Louvre allestirà una grande mostra sul pittore, scienziato e ingegnere toscano morto ad Amboise, in Francia, il 2 maggio 1519.

“La stiamo scrivendo e per farlo – spiega Andreatta – abbiamo scelto i migliori sceneggiatori sulla piazza che sono Frank Spotnitz, che è showrunner del progetto de ‘I Medici’ oltre che creatore della serie di Amazon ‘The Man on the High Castle’, e Steven Johnson. Insieme stanno scrivendo il progetto che vedrà la luce il prossimo anno. Sarà una coproduzione con la Francia e probabilmente anche con la Germania. Ma sicuramente coinvolgerà anche altri Paesi europei. Il budget – chiarisce la direttrice di Rai Fiction – si aggira tra i 24 e i 30 milioni di euro, nella media di questi progetti, ma non avendo ancora la scrittura non sappiamo quale sarà quello definitivo”.

La serie vuole raccontare “Leonardo da Vinci – prosegue Andreatta – grande genio ma anche uomo molto complesso: era figlio illegittimo, gay e mancino. Entreremo nella sua anima attraverso Caterina, una sua modella che ci svelerà il maestro della ‘Gioconda’ attraverso gli occhi di una donna e la lente dell’omosessualità. Sarà in otto parti, ognuna delle quali incentrata su una sua opera”.

Quanto alla ‘Città eterna’, la sceneggiatura è stata affidata “a Carl Joos, ma ancora è presto per parlare del cast. Al momento c’è solo un accordo di cosviluppo con France Télévisions perché il progetto è ancora nelle prime fasi di scrittura – spiega la direttrice di Rai Fiction – ed è ambientato nel 1963 a Roma, in piena ‘dolce vita’, nell’anno della visita di John Fitzgerald Kennedy in E