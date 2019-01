Le migliori canzoni di Daniele Silvestri, il cantautore romano protagonista del Festival di Sanremo 2019.

Tra gli artisti più attesi sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2019 c’è anche Daniele Silvestri, cantautore romano istrionico e originale. Nella sua carriera ha avuto sempre un rapporto di amore/odio con la kermesse ligure, ma ha comunque dimostrato di essere un personaggio che in quel contesto ci può stare, e può dare molto alla competizione.

In attesa di ascoltare il suo nuovo brano, godiamoci cinque delle sue canzoni migliori.

Daniele Silvestri: le canzoni migliori

Ciò che contraddistingue Daniele Silvestri da molti altri cantautori è la capacità di trattare con leggerezza argomenti seri, facendo riflettere senza annoiare. Negli ultimi anni ha mostrato una maggiore propensione a brani intensi e maturi, frutto dell’avanzare dell’età, ma non ha mai perso in originalità in un panorama musicale, quello del pop italiano, tendente all’appiattimento.

Ecco le canzoni che più hanno segnato il suo percorso artistico.

Daniele Silvestri – Le cose in comune

Romantico brano del 1995, è sostanzialmente il primo vero successo di Silvestri, secondo singolo estratto dal suo secondo album, Prima di essere un uomo. Si tratta di una canzone leggera per testo e musica, ma molto intensa e silvestriana. Si aggiudicò la Targa Tenco come Miglior brano dell’anno.

Ecco il video ufficiale:

Daniele Silvestri – Testardo

Uno dei tre inediti della raccolta Occhi da orientale del 2000 di Daniele Silvestri fu questa simpatica Testardo, cantata in un romanesco italianizzato.

Ascoltiamola insieme:

Daniele Silvestri – Salirò

Forse il brano più famoso del cantautore romano, Salirò è un singolo tratto dall’album Unò-dué del 2002. Presentato al Festival di Sanremo, arrivò solo quattordicesimo, nonostante la vittoria del premio della critica Mia Martini. L’arrangiamento del pezzo è curato da Demo Morselli.

Di seguito il divertente video ufficiale di questo grande successo degli anni Duemila:

Daniele Silvestri – Il mio nemico

Altro brano tratto dall’album del 2002, Il mio nemico è un inno contro la guerra premiato da Amnesty International Italia nel 2003 per il suo messaggio pacifista.

Di seguito il bel video ufficiale di questa canzone, girato da Marco Pavone:

Daniele Silvestri – Acrobati

Secondo singolo dell’ottavo album di Silvestri, Quali Alibi, Acrobati è stata pubblicata l’8 aprile 2016. Rispetto all’autore di Salirò, troviamo qui un artista più maturo e consapevole, meno ironico e istrionico, più vicino alle riflessioni di cantautori come Niccolò Fabi e Max Gazzè, musicisti con cui collaborò negli anni precedenti alla pubblicazione Quali Alibi.

Ecco il video ufficiale di questa splendida canzone:

