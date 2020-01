Enrico Nigiotti, le canzoni più belle: dall’elegante L’amore è alla sua prima canzone sanremese tra i Big, Nonno Hollywood.

Enrico Nigiotti è un artista che ha già una carriera piuttosto corposa alle spalle. Fino a oggi ha pubblicato solo tre album, ma ha lanciato molti singoli, ha partecipato a X Factor, Amici, al Festival di Sanremo (sia tra le Nuove Proposte che tra i Big), ha scritto per cantanti del calibro di Laura Pausini.

Insomma, pur essendo piuttosto giovane, ha già alle spalle una discreta gavetta. Riassumiamo al meglio il suo percorso fin qui attraverso tre delle sue canzoni più rappresentative.

Enrico Nigiotti: le canzoni migliori



Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti – L’amore è

Il lascito più grande dell’avventura di dell’ex Amici a X Factor nel 2017 è stata L’amore è. Una canzone lanciata poco dopo la partecipazione al talent e che ottenne un ottimo successo in radio, diventando di fatto il suo primo grande singolo, capace di arrivare addirittura al disco di platino.

D’altronde, si tratta di un pezzo semplice ma dolce ed elegante nella sua essenzialità. Andiamo a riascoltarlo insieme: ecco il video ufficiale.

Enrico Nigiotti – Complici

Terzo singolo estratto dall’album Cenerentola, Complici è un altro dei brani di Nigiotti che hanno ottenuto il maggior successo in radio e tra i suoi fan. E il motivo è semplice: oltre a essere molto orecchiabile, è impreziosito dalla collaborazione di una big della nostra musica, Gianna Nannini.

Questo il video ufficiale di Complici:

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Il primo brano presentato da Enrico a Sanremo come Big è questa emozionante Nonno Hollywood, una canzone dal testo molto intenso che, seppur con qualche ingenuità, gli valse la vittoria del Premio Lunezia appunto per la miglior lirica.

Non sarà stato un capolavoro di originalità, ma riuscì a entrare nel cuore del pubblico dell’Ariston, che forse avrebbe voluto vederlo anche più in alto in classifica (finì decimo).

Questo il video ufficiale di Nonno Hollywood: